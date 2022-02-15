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韦布望远镜传回“自拍”和首张恒星图

2022年02月15日08:52 | 来源：科技日报
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　　科技日报北京2月14日电 （记者刘霞）据物理学家组织网近日报道，美国国家航空航天局（NASA）近日公布了詹姆斯·韦布太空望远镜所摄第一颗恒星HD 84406的图像，以及该望远镜的一张“自拍”。今年夏天，该望远镜将提供给科学家们首批用于科研的高质量图像，帮助科学家们揭示更多早期宇宙的奥秘。

　　HD 84406位于大熊座，是一颗明亮而孤独的恒星。NASA在其官网称，拍摄活动始于2月2日，当时韦布太空望远镜使用其近红外相机校准望远镜上由18片六边形镀金铍镜组成的主镜，近红外相机的波前传感器会测量每一片主镜的误差，进而利用计算机算法自动调整每一块镜片。

　　HD 84406发出的光线经由望远镜的次镜进入近红外相机后，18片六边形镀金铍镜各自都捕捉到了恒星发出的光线，从而创建了一幅由18个光点拼凑而成的图像，这类图像可以帮助韦布望远镜团队在接下来的一个月里将子镜对齐，从而汇聚成一颗恒星的图像。

　　与此同时，NASA还公布了一张韦布望远镜的“自拍”。这张照片由近红外相机内部的一个特殊镜头拍摄。NASA此前曾表示，韦布望远镜无法“自拍”，所以这一消息对太空爱好者来说是额外的惊喜。

　　耗资约100亿美元的詹姆斯·韦布望远镜由美国国家航空航天局、欧洲航天局、加拿大航天局联合研发，是已建成的性能最强、造价最高的太空望远镜，被认为是哈勃望远镜的“继任者”。韦布望远镜重7吨，主镜直径6.5米，灵敏度大大提高，综合能力超过哈勃望远镜一百倍。

　　该望远镜在太空中的“家”位于日—地第二拉格朗日点，距离地球150万公里，在该点上，望远镜可以长时间对某个区域进行长时间观测，为天文学家们追溯135亿年前大爆炸后形成的第一代星系的“模样”，研究遥远的系外行星，以确定它们的起源、演化和宜居性等。

(责编：王震、陈键)

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