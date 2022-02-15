2021年10月19日，是邵金华人生中“最荣耀的一天”。在全国大众创业万众创新活动周，他作为全国优秀创业人才代表和唯一的科技自强自立企业代表，与李克强总理现场连线，汇报了他的研发成果及技术。

“这项技术可在肝硬化或肝癌发生的前10年就发现疾病征兆。”邵金华介绍，他研发的基于瞬时弹性成像技术的产品只要接触人体表皮两分钟，就可以准确掌握肝脏的健康情况。

邵金华是从江苏无锡高新区成长起来的企业家。他创立的无锡海斯凯尔医学技术有限公司，开发了无创肝纤维化诊断系统，产品出口30多个国家和地区。

在无锡高新区，这样的创新企业不在少数。

近年来，高新区优化产业布局，深化创新体制，构建了以物联网、集成电路、人工智能、高端装备制造、生物医药、现代服务业为主的“6+2+X”现代产业体系。全区集聚近5万家企业，其中创新企业超4000家，高新技术企业900家，准独角兽企业、瞪羚企业、雏鹰企业数全市第一。

超前战略布局引创新项目落地

凭借超前战略布局，高新区先后获批国家传感网创新示范区、苏南国家自主创新示范区，物联网、集成电路、生物医药等创新企业如雨后春笋般涌现。

经多年发展，高新区集成电路产业产值约占全国的1/9，物联网产业产值约占全国的1/10，生物医药产业综合实力位居全国开发区前十强。

2020年，高新区承办了太湖杯国际精英创业挑战赛，选拔科创人才和项目。在这次挑战赛上，闪耀现实（无锡）科技有限公司CEO徐驰带领团队获得金奖。

高新区能为公司在算法、芯片、光学、云平台等领域提供帮助，并与上下游产业链深入对接，看准了这些优势，闪耀现实科技有限公司立即将混合现实总部基地落地高新区，并引入超20亿元的总投资。该公司副总裁呼显龙认为，太湖杯让团队有与先进技术、创新观念对话的机会，让他们收获满满。

这场比赛吸引1743个海内外人才创业项目报名。高新区有9个项目入围12强，包揽大赛奖项前三名。有106个项目落地和意向落地高新区，落地数量位居全市第一。

产业聚集的龙头效应照亮了创新创业的前景，许多人才团队向阳而生、趋光而聚，产值迅速增长，2021年地区生产总值突破2000亿元，增速全市第一；规上工业增加值达到1629.87亿元、位居全市第一，规上工业总产值达到5554.58亿元；物联网、集成电路、生物医药、大数据和云计算等战略性新兴产业全市占比均位居第一。

多措并举厚植创业沃土

有37万平方米科技载体的中国微纳国际创新园是全国首家智能传感器专业园区，着力发展以传感器和智能硬件系统为核心的物联网产业。

缪建民的华景传感（无锡）技术有限公司专注于MEMS芯片产品开发。2017年，由于缺少投资和芯片测试场地，公司的发展进入瓶颈。了解了华景的技术储备和发展前景后，中国微纳国际创新园邀请公司入驻，不仅提供芯片测试场地，还邀请缪建民在当年的世界物联网博览会上分享自己的科研成果。正是由于那场生动的演讲，缪建民拿到了第一笔投资。

短短4年，华景建立了自主技术的多品种传感器产品测试产线，获得了科大讯飞、小米等知名基金的投资，目前估值已达5亿元。

“我们要为每一颗种子提供发芽的沃土。”刘放介绍，从组建创业导师团队，为企业提供培训指导，到起用人才专员，帮助企业招才留才、发展壮大，微纳园会为每家企业提供定制化的解决方案。

去年6月，张永刚创办的无锡盛景微电子股份有限公司向上海证券交易所申请科创板IPO，获得了受理。他们自主研发的数码电子雷管芯片能够实现每个数码电子雷管对应唯一ID信息，满足公安、工信等管理部门对雷管生产、销售和使用等全过程的实时追踪和授权使用。

张永刚的创业历程也曾跌入低谷，第一笔投资花完了，员工都走了，连办公室租金都付不起。

“给你提供一个工位，继续干。”无锡微纳产业发展有限公司副总经理刘放并没有放弃他，反而给了他更多政策支持。如今，公司产值超过两亿元，在全国数码电子雷管市场占有率超过三分之一。

如今，微纳园累计招引重大科技项目超100个，专利申请总量777件，集聚各类人才7000余人、高层次人才及团队约100个。

此外，高新区引进或共建PNP无锡全球创新中心、中科院上海技物所德芯光电研究院等一批院士领衔项目和大院大所项目，为创业沃土引入“源头活水”。

聚才汇智播撒创新种子

要激发创新创业活力，人才是第一资源。

2007年，清华大学研究生社会实践无锡高新区基地成立。每年6月，一些清华大学的博士研究生来企业开展6周的社会实践。基地会配备专人服务学子的实践活动，企业则会指派经验丰富的工程师负责项目跟踪管理。

2021年夏天，清华大学医学院的博士生李思思参与了无锡鸣石峻致医疗科技有限公司“基于0.5T磁共振系统的肺部成像研究”项目，为抗击新冠肺炎疫情、改善医疗民生和深入相关疾病的病理研究付出了不少心血。

李思思在实践总结里写道：“从盛夏的江南到初秋的北平，我仍然怀念实践中相遇的点滴。”

为了更好招揽和服务人才，高新区出台“飞凤人才计划”，多条政策含“金”量极高，给予科技创新创业领军人才项目最高1000万元资助，若入选国家、省、市级重点人才项目，可给予最高100%资助，还为人才提供2000-3000元/月的薪酬补贴与20万元购房补贴。

2021年，飞凤人才基金投入2.49亿元，发放人才工作跟奖跟补资金1150万元。

若想人才有归属感，不仅要为他们提供稳定的栖身之所，也要给他们关爱与引领。为此，团无锡高新区委开展了青年人才联谊会等活动，针对辖区青年人才工作繁忙、子女无人看护等问题，开设新吴公益好少年夏令营、智小星冬令营等课程，为青年人才提供“保姆式”服务。

有了家，有了组织，有了一群知心的伙伴，在无锡高新区，人才的种子落地生根。

现在，高新区已成为无锡重要的经济增长极、科技创新基地和转型发展引擎，一个创新创业百花园正欣欣向荣地成长。

无锡高新区党工委书记、高新区委书记崔荣国表示，无锡高新区将针对战略性科技和“卡脖子”领域，面向全球、坚定不移引进高层次创新创业人才，加快打造国内一流、具有国际影响力的科技创新和人才发展高地。

实习生 陈雨薇 中青报·中青网记者 李润文 来源：中国青年报

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