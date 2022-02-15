京津冀迎强降雪天气 交通运输部门护航平安春运
2022年02月15日08:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月14日（春运第29天），全国预计发送旅客2684万人次。其中铁路预计发送旅客660万人次，公路1880万人次，水路45万人次，民航99万人次。全国高速公路预计流量2650.66万辆。
近日，京津冀地区普降大雪。交通人闻雪而动，除冰扫雪，保通保畅，为群众安全出行保驾护航。
在北京，北京公交集团全面启动雪天应急预案，确保冬奥保障车辆正常运转。八达岭高速清河收费站工作人员持续清理站区冰雪，确保过往司乘安全。首都机场密切关注跑道滑行道等场所地面状况，及时开展除雪作业。大兴机场工作人员以雪为令，持续奋战，全力以赴做好雪天航班保障工作。
在天津，截至2月13日13时，天津市出动清雪应急队伍2200余人次、除雪机械800余台，抛撒7300余吨固体融雪剂。中国铁路北京局天津工务段、电务段等干部职工坚守一线做好除雪防冻工作。天津滨海国际机场第一时间启动清雪预案，对飞行区、航空器、进出场道路等开展除冰雪工作。
此外，北京冬奥会张家口赛区赛时交通运行指挥部紧盯延崇高速、崇礼至太子城公路、云顶和古杨树场馆２条长大陡坡路段等重点路段和关键点位，按照最高响应级别应对，保障道路和场馆运行。
(责编：王连香、高雷)
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