人民网记者 车柯蒙

2021年3月，中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》要求，加快企业出口退税事项全环节办理速度，对高信用级别企业进一步缩短办理时间；

2021年6月以来，国务院常务会议两次部署跨境贸易便利化改革。其中，7月21日召开的国务院常务会议提出，2021年底前将办理退税平均时间压缩至7个工作日以内；

2021年6月底，金税三期出口退税新系统在全国统一上线，将出口退税申报、出口退税审批、出口退税函调等功能统一归并至金税三期信息系统，纳税人“免填单”比例提高至70%，申报表减少约30%，填报数据项减少约20%，实实在在简化了退税流程，让纳税人申报更简单、更轻松……

2021年，从整合出口退税系统提升跨境贸易便利度，到落实减税降费政策减轻市场主体负担，再到支持外贸新业态新模式，我国税务部门以更快的退税速度、更新的服务举措，为外贸企业畅通资金链，强化产业链，提升服务链，在国际市场乘风破浪提供支持。

退税提速度 政策送达更精准

谈起出口退税办理时限的变化，辽宁省锦州艺鸿商贸有限公司的财务人员赵华说：“2021年新系统上线后，新增加了基础申报数据批量导入等智能化功能，让申报退税又准又快。”据他介绍，2021年他们公司累计享受出口退税325万元，退税快速到账有效缓解了资金周转压力，全年的出口额达到2661万元，同比增长17%，提速又提质。

数据显示，截至2021年年底，全国正常出口退税的平均办理时间，已从2018年的13个工作日压缩至6个工作日内。快退税的前提之一是熟知政策。2021年，各地税务部门进一步加强对出口退税政策的宣传辅导，保证退税政策精准送达纳税人。

一方面，税务部门实行“退税辅导员+辅导团队”服务机制，建立税企直连平台，根据纳税信用级别、税法遵从、净资产等情况将出口企业分类，实施个性化管理和服务，有效提升纳税人税法遵从度。

另一方面，加强税收大数据应用，增强部门协作，及时对出口退税企业开展风险核实，构建“无风险不打扰、有违法要追究、全过程强智控”的税务执法新体系。

记者了解到，2021年以来，各地税务部门多次联合当地海关、商务、人民银行等部门走访出口企业，实地查访企业在出口退税全流程中存在的问题和困难，提交相关主管部门给予研判解决，切实为企业解难题、办实事。

减税有力度 外贸企业生产经营成本再降低

2021年，我国出台了一系列稳主体、稳市场、保障外贸产业链供应链稳定畅通的减税降费政策，对于降低外贸企业生产经营成本，促进其加快转型升级、提升核心竞争力、提振信心发挥了重要作用。

2021年，我国出台的制造业研发费用加计扣除政策和阶段性缓缴税费政策，有力提升了我国产品出口的竞争力。

泉州市华德机电设备有限公司主营通用机电产品制造，研发项目多、投入金额大。2021年10月，该公司提前享受了研发费用加计扣除优惠约124万元。“这不仅有效缓解了企业的资金压力，还让我们有底气加大研发投入，在国际市场的竞争力更强了。”该公司总经理黄泽华说。

在扶持出口企业方面，提高出口产品退税率是最直接有效的手段。自2020年以来，我国提高了1464项产品的出口退税率，为出口企业发展提供了有力支持。

而在进口方面，财政、税务等部门多次联合发文，对重要行业和关键领域的部分原材料、零部件等实施免征进口关税的税收优惠政策。比如，对集成电路产业和软件产业进口符合规定的关键原材料、零配件等免征进口关税；对新型显示器件生产企业以及新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税等。

税收服务更优化 外贸新业态新模式发展再提速

2021年7月，国务院办公厅出台了《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，对税收促进外贸新业态发展提出明确要求：积极探索实施促进外贸新业态新模式发展的税收征管和服务措施，优化相关税收营商环境。

税务总局认真贯彻落实国办要求，持续推进税收征管数字化改革，积极探索实施促进外贸新业态新模式发展的税收征管和服务措施，鼓励新业态新模式发展。

在湖南，为助力湘企“出海”，税务部门出台了服务自贸区高质量发展的“创新十条”35项举措；在浙江，浙江省税务局出口退税备案单证数字化改革经验成功入围“浙江自贸试验区制度创新十佳案例”，进一步突显了税收数字化管理优势，拓展了税企共赢的新路径；在广东，税务部门对全省跨境电商综试区、市场采购试点和海外仓出口等业务开展情况进行调研，梳理政策堵点。在推出支持外贸稳增长八条措施的基础上，为开展跨境电商出口海外仓业务的企业提供涉税辅导个性化服务……

在北京服贸会、广交会、上海进博会举办期间，税务部门结合参展商的实际需求，创新推出税收政策宣传、退税便利化服务、24小时智能咨询等举措，并组织多个税收保障团队跟进服务参展商、采购商、保障商，帮助他们站稳经贸“大舞台”。

中国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震表示，外贸连接国际国内两个市场，在构建新发展格局中意义重大。税收政策措施的不断完善，有利于推动外贸企业以创新驱动发展，抢抓全球产业链供应链重构契机，这对于推动我国对外贸易高质量发展，服务构建新发展格局具有积极作用。

(责编：王震、高雷)