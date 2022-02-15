人民网北京2月15日电 （记者栗翘楚）虎年春节，我国消费市场线上线下加速融合，多家电商平台和快递企业假期不歇业，年夜饭套餐、鲜花绿植、年货礼盒热卖的同时，智慧家居、智能家电、文创产品等升级类商品销售火爆。

“好久没全家人一起出来逛街了，过年折扣多，‘买买买’停不下来！”2月5日，长沙市民马女士一家五口在长沙国金中心逛街采购商品。

春节假期，各地消费市场火热，满额减免、直播带货、线上文艺展演等活动琳琅满目。据湖南省商务厅数据显示，1月31日至2月5日，湖南春节期间成交额同比增长达64%，“虎元素”的黄金珠宝、滑雪服等冰雪运动装备销量急速攀升。春节假期225家重点零售企业销售额同比增长12.9%，其中汽车销售同比增长36%。

在消费市场，实体零售是商品流通的重要基础，是引导生产、扩大消费的重要载体。随着时代的发展，线上消费的生活习惯日益成为了年轻一代的首选。在此背景下，近年来实体零售加快融合发展，致力于改变以前千店一面、千店同品的现象，着力增加智能、时尚、健康、绿色商品品种，形成了很多新、优、奇、特的新供给。

“国美原有的卖场将从售卖模式变成了展示模式。现场体验相当于‘种草’环节，消费者可以回到线上真快乐平台，也可以到其他线上友商进行交易。”国美零售高级副总裁、首席财务官方巍表示，展厅模式的背后是国美全零售生态共享平台以技术为驱动，通过线上、线下、供应链、物流、大数据&云和共享共建六大平台协同发力，构建适应时代所需的数字化基础设施，形成了具有集成集约、互联互通和共享共建三大赋能优势的全零售生态共享平台“新基建”，不断与数字经济形成深度融合。

春节假期，重庆市推出“虎力全开·寻趣造浪”2022渝中妙趣上新季活动、“渝中好礼”福袋派送、“10用”指南等“线上+线下”“新消费+新互动”联动并进的消费盛宴,从“造趣、觅趣、享趣”三个维度全面展示渝中特色消费场景。据重庆市商务委员会统计,春节期间,全市主要商圈和重点监测商贸企业实现零售额299.5亿元,同比(农历)增长9.3%。

在方巍看来，在物质早已极大丰富的今天，消费者的痛点已由“买不到货”变为“不知道怎么选择”，针对这一需求，国美推出全程视频导购服务。例如，消费者想要买一部手机，只需告知视频导购员预算、品牌偏好、或者对于手机的某些功能诉求等核心要素，导购员就会罗列出符合要求的多款产品供其挑选。同时，视频导购还可以根据时下的促销活动与优惠政策，为用户推荐补贴满减或套购的定制化方案。

除线上视频导购外，国美零售还对传统线下门店进行数字化升级，打造视频导购店。一方面，将原有门店大卖场的场景转换为顾客更为喜闻乐见的沉浸式体验场景；另一方面，也将原来只能覆盖自己门店用户的优秀导购员集中于云端，为更多消费者提供优质服务。

线上线下融合不仅体现在消费端，也为供给端提供动力。

“在现实中，供应商通常有商品，但是缺少销售渠道，不能触达终端用户；互联网公司拥有流量，但可能缺乏相应载体，或缺乏相应的供应链；作为一家线下实体门店，更是会面临流量不足、供应链渠道不够丰富、触达用户手段单一等痛点。”国美零售企业发展及投资者关系总经理张景行表示，国美搭建共享共建平台，希望将各方进行高效整合，这一体系不仅包括基础的SaaS能力，如完备的供应链包括交易、流量、会员、内容、财务管理等系统，更有丰富的资源池，以“资源+系统+服务+数据”四位一体的全新模式，打造全零售共享服务解决方案。

(责编：杨曦、高雷)