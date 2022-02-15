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人民银行开展3000亿元MLF操作 增量续做维护流动性合理充裕

2022年02月15日15:09 | 来源：人民网
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人民银行官网截图。

人民网北京2月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对2月18日MLF到期的续做）和100亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。

据统计，本月MLF到期量为2000亿元，这意味着央行此次MLF操作为增量续做。与此同时，MLF操作利率保持2.85%不变，与上期持平；7天期逆回购利率为2.10%，同样保持不变。

业内人士认为，MLF增量续做有利于增加中期流动性，呵护市场流动性保持充裕，同时体现货币政策的积极导向，稳定信贷总量。

对于MLF操作利率保持不变，东方金诚首席宏观分析师王青表示，2月MLF利率保持不变，符合市场预期，后续政策利率仍有下调空间。“1月MLF利率下调，短期内监管层将观察政策效果，2月政策利率保持不动符合市场预期。这也意味着2月LPR报价的定价基础保持不动，本月1年期和5年期LPR报价也将大概率保持不变。”

(责编：罗知之、高雷)

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