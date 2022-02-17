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OPPO将携多项创新技术和产品亮相MWC 2022

2022年02月17日10:41 | 来源：新华网
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原标题：OPPO将携多项创新技术和产品亮相MWC 2022

2月16日，OPPO宣布将以“Shape the Future”为主题，于巴塞罗那当地时间2月28日至3月3日参展MWC 2022（世界移动通信大会）。届时，OPPO将带来全新网络连接产品、全新手机技术，以及在AR、5G等领域的研究成果，并展示多款全新高端旗舰。

全球业务稳健发展 愈发国际化

2021年OPPO在全球实现稳健增长，以同比22%的增长稳居全球智能手机市场第四位，以西欧和拉美为主的新市场实现高速增长。继2019年推出欧洲商用5G手机后，还在2021年推出了欧洲支持商用5G独立组网网络的手机。

重磅新品与科技亮相巴塞罗那

OPPO将在MWC 2022带来全新的网络连接产品，进一步提升网络体验，加速5G商用落地。OPPO还将展示多款最新旗舰产品，并推出多项手机技术。

本届巴展期间，OPPO将在独立展台设立“企业品牌”、“旗舰产品”、“创新技术”、“5G”、及“AR生态”5大核心展区，为到场观众打造丰富多样的交互体验方式。

此外，OPPO将为全球科技爱好者搭建线上互动展区，观众可以随时随地通过手中的智能设备，身临其境地体验“千里之外”OPPO巴展上的创新科技。

OPPO可持续发展行动

OPPO除了在前沿技术上不断探索和投入，同样以极大的热忱关注着人文和社会需求。以中国市场为例，2021年OPPO回收产品重量高达216吨。借助本次展会，OPPO将展现其作为“企业公民”在践行可持续发展方面所做的努力。

(责编：董童、李源)

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