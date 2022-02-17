由国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局、厦门市人民政府联合主办的第三届中国人工智能大赛近日正式收官。

本届大赛延续上届“融新汇智，竞促发展”的主题，核心目的是推进国内人工智能技术创新，加快人工智能赋能网络空间治理，搭建行业协作及人才培养平台，进一步打造人工智能标杆城市，藉此推动中国人工智能产业发展再上新台阶。

大赛围绕算法治理、深度伪造检测、网络安全三大方向，设计了7道赛题，面向全社会进行赛队招募，共吸引海内外人工智能企业、高等院校、科研机构164支队伍400余人参赛。

在赛题设计和比赛过程中，院士专家领衔的大赛组委会、专家委悉心指导，大赛执行委员会广泛调研、反复验证、精心筹备，充分保障了大赛的客观、公平、公正和高质量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)