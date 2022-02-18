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去年我国与自贸伙伴进出口总额10.8万亿元

同比增23.6%

2022年02月18日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月17日电　（记者罗珊珊）“通过近20年的努力，我国自贸‘朋友圈’不断扩大，自贸协定内容日益丰富，水平不断提升。”17日，商务部新闻发言人高峰介绍，目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。我国与自贸伙伴贸易额占对外贸易总额的比重达到35%左右。2021年，我国与协定已生效的自贸伙伴进出口总额合计10.8万亿元，同比增长23.6%，较同期我国外贸总体增速和与非自贸伙伴进出口增速分别高出2.2和2.4个百分点。

　　关于加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），高峰表示，中方已就协定内容进行了充分、全面和深入的研究评估。中方愿通过改革，努力全面达到CPTPP规则标准，并在市场准入领域作出超过中方现有缔约实践的高水平开放承诺，向各成员提供具有巨大商业利益的市场准入机会。目前，中方正按照CPTPP有关加入程序，与各成员进行接触磋商。

　　关于加入数字经济伙伴关系协定（DEPA），目前中方正与相关缔约方保持密切沟通，开展技术磋商。

　　下一步，商务部将推动我国自贸区网络扩围、提质、增效，服务构建新发展格局。继续推进中国—海合会、中国—以色列、中国—挪威、中国—厄瓜多尔、中日韩等自贸协定谈判，与更多有意愿的贸易伙伴商签自贸协定，共同推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月18日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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