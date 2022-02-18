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太平人寿入选天津市城市定制型商业医疗保险承保公司

2022年02月18日08:46 | 来源：中国网财经
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原标题：太平人寿入选天津市城市定制型商业医疗保险承保公司

　　2022年2月11日，天津市保险行业协会官网发布《天津市城市定制型商业医疗保险承办商业保险机构遴选结果公告》，太平人寿入选天津市城市定制型商业医疗保险承保公司。

　　公告指出，2022年2月8日至9日组织的天津市城市定制型商业医疗保险承办商业保险机构遴选评审会，对17家遴选申请公司进行了现场遴选评审，遴选出分值较高的15家公司组建共保体，太平人寿天津分公司为入选的承保公司之一。

　　据悉，此次遴选工作对申请公司的综合实力、工作效率和服务覆盖面等方面进行了全面考量，历经资格申请、报名提交、遴选路演等环节筛选，以确保入选公司具有较好的经营管理及服务水平。太平人寿切实履行央企成员公司职责，积极参与地方定制的普惠型医疗保险项目，力求以惠民保险产品和优质保险服务，为完善多层次医疗保障体系建设贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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