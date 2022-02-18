人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

楚天春风劲 湖北重返经济发展“主赛道”观察

2022年02月18日08:58 | 来源：新华社
小字号

新华社武汉2月17日电（记者唐卫彬、徐海波、侯文坤）50012.94亿元，排名重返全国第7位——这是湖北交出的2021年“GDP答卷”。

作为全国疫情最重、管控时间最长的省份，湖北经济重振一度面临较大困难。习近平总书记2020年5月在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时指出，湖北经济长期向好的基本面没有改变，多年积累的综合优势没有改变，在国家和区域发展中的重要地位没有改变。

石以砥焉，化钝为利。

在习近平总书记关于湖北“三个没有改变”论断的科学指引与党中央坚强领导下，湖北一路逆风奔跑，负重爬坡，显示出强大修复能力和旺盛生机活力，跑出“加速度”，重返经济发展“主赛道”。

抢时间 抢机遇 抢要素

【画面】起苗床、育苗、覆土、漫水……人勤春早，在湖北省黄冈市红安县的田间地头，随处可见红薯育苗的繁忙景象。

“苗床注意保暖，苗种摆放均匀，覆土厚薄一致……”湖北根聚地农业股份有限公司负责人周德顺正在现场指导农民。

红安位于大别山革命老区。在这里，红薯被称为“苕”，是祖祖辈辈赖以生存的主要粮食作物。如今，这个古老农作物有了更多“花样”——被加工成红薯生全粉，生产出红薯条、冰激凌、面点、面条、饼干等休闲食品，成为高附加值产品。

2020年疫情影响让周德顺的公司一度停滞。“复工复产后，公司第一时间抢种了5500亩红薯，没想到红薯从地里一挖出来，就被客户订完了。”周德顺说，疫情之后，越来越多人看中红薯的高营养价值。红薯产品摆上超市和电商平台，成为“紧俏货”“网红商品”。

周德顺的公司进一步扩大生产，强化与湖北省农科院等科研机构的合作，改良品种，推广新技术、新模式。2021年，公司收购红薯8000多吨，带动5万农户致富，联动上下游企业30多家，共同实现综合产值达百亿元。

“我们像‘刨金蛋’一样，挖掘自身潜力，盘活现有资源，做大做强。”周德顺说，2022年，公司又整合资源成立薯粮集团，打造全产业链，力争五年后达到30亿元产值。

【记者观察】湖北企业透出的坚定信心，底气源自“经济长期向好的基本面没有改变”的关键论断。湖北经济有强劲韧性，加上中央支持湖北经济社会发展一揽子政策的扶持，“搭把手、拉一把”的举国同心，政策、资金、项目从四面八方涌进湖北。

企业危中寻机，挖掘市场潜力，激发市场优势，谋划发展新路。湖北各地各部门也大力弘扬“店小二”精神，做到“有呼必应、无事不扰”，全力帮助企业纾困解难，把服务送到企业急需处，让千千万万的经济细胞活跃起来。

审批事项最少、办事效率最高、投资环境最优……湖北正在全力推进营商环境建设，刀刃向内，自我革命，努力打造要素聚集的“磁场”、企业发展的“沃土”、投资兴业的“宝地”和现代治理的“样板”。

补短板 固底板 锻长板

【画面】上午8时许，武汉云景山医院建设工地。

打开配电房、填写工作表、查看配电箱运行情况、检查近千条回路……系统复杂的风机房内，中建三局一公司水电技术员许新焰拿着万用表，正在熟练地检修配电房风机电路，俨然一名“老师傅”。

但在几年前，他还只是一名四处打零工的装修水电工。参加火神山、雷神山医院建设让他第一次接触到医院水供给处理系统。这次特殊的经历改变了许新焰的打工路。

针对疫情防控中暴露出公共卫生能力短板和弱项，湖北启动了一批打基础、补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目，开工新建改建一批医院。云景山医院便是其中一个。为此，许新焰自学了医院水电设计安装。许多工程项目找上门来请他。他经常忙得不可开交，就把同村8个年轻人招到工地，成立水电班组，手把手教他们水电施工技术。

塔吊林立、机器轰鸣、运输车来回穿梭，许新焰忙碌的身影背后，各大项目工地如火如荼。2021年，湖北省固定资产投资比上年增长20.4%，施工项目24879个，比上年增加5832个，其中亿元以上项目占比43%。

记者观察】公共卫生体系补短板工程位列湖北省疫后重振补短板强功能“十大行动”之首。湖北公共卫生补短板强功能三年行动已谋划项目2247个，规划总投资2545亿元。截至目前，已开工项目1601个，一大批三甲医院相继建成，投入使用。

传统基建和新基建，传统产业和战略性新兴产业；公共卫生服务和大健康产业；数字经济和5G智能化改造……湖北省政府工作报告提出，2022年紧盯总投资10.3万亿元的11287个亿元以上项目，能开则开、能快则快，全年投资增长10%以上。

比较快地实现经济触底反弹，得益于湖北显著的区位优势、产业优势、投资优势没有改变。湖北上下全面贯彻新发展理念，拉长长板、补齐短板、加固底板、锻造新板，把一个个投资打造成新的增长点，把一批批项目经营成新的增长极。

破壁垒 拆藩篱 促协同

【画面】上午8点半，武汉市东南角，梁子湖畔。

新成立的湖北东湖科学城前线指挥部正在开会。他们当中，有各单位抽调的业务骨干，还有一批年轻博士。简短会商后，他们有的赴高校对接科研项目，寻找“外援”；有的与施工单位一道，协调工程进场勘探；有的拿着连夜备好的图纸，赴现场查看路网建设进度……

时不我待，只争朝夕。经过一年多建设，湖北东湖科学城的“四梁八柱”已初步形成，以其为核心的光谷科技创新大走廊正加速建成。未来，这里将诞生七大湖北实验室、九大科学装置、九大创新中心、七大功能板块、三条千亿产业大道、两大万亿产业集群……

这条科创大走廊由中国光谷出发，涵盖武汉城市圈中东部的武汉、鄂州、黄石、黄冈、咸宁五个城市。同时，位于城市圈西部的孝感、仙桃、天门、潜江等城市也主动向武汉“靠拢”，推进交通等基础设施一体化，对接武汉优势产业集群，培育新兴产业链。

如今，武汉城市圈九城携手打造“光芯屏端网”万亿产业，已形成“研发在武汉、转化在城市圈”“主链在武汉、配套在城市圈”“融资在武汉、投资在城市圈”的产业发展格局。

【记者观察】“在国家和区域发展中的重要地位没有改变”，鼓舞湖北以更强有力的担当服务中部地区崛起、长江经济带高质量发展等国家战略。武汉城市圈发展的铿锵步履正是其中的生动实践。

遵循党中央、国务院赋予湖北的“建成支点、走在前列、谱写新篇”的目标定位，湖北省委十一届八次全会提出着力构建“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局。

“一主引领”，以武汉“领唱领舞”和武汉城市圈“合唱共舞”，辐射带动全省全域高质量发展。2021年，武汉市经济总量达到1.77万亿元，武汉城市圈经济总量突破3万亿元，位居全国省域城市圈前列。

“两翼驱动”，是发展模式由“点轴式”向“扇面式”的演进。“宜荆荆恩”城市群与“襄十随神”城市群，一南一北，构成支撑全省高质量发展的南北列阵。2021年，两大城市群GDP分别为接近9000亿元和突破1.1万亿元。

“全域协同”整体发力。2021年全省78个县（市区）GDP占全省比重达到59%，接近3万亿元。7个县市进入全国百强，22个县市入围中部百强。

风正时济扬帆起，击鼓催征开新局。

2月7日，湖北召开农历新年的“第一会”——深入实施区域发展布局暨县域经济发展大会，提出“强核、壮圈、带群、兴县”推动全域高质量发展，确保交出“全域出彩”“再续精彩”的优异答卷。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
各地迎来学生返校高峰 2月17日全国预计发送旅客超3000万人次
　　人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）2月17日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第32天，2月17日，全国预计发送旅客3141万人次。其中铁路预计发送旅客780万人次，公路2200万人次，水路38万人次，民航123万人次。…
物流科技助力车辆货运安全 为全国公路货运保驾护航
　　人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）为期40天的春运逐渐接近尾声。春运期间，恰逢北京冬奥会举办，为做好2022年春运疫情防控和运输服务保障工作，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制春运工作专班于今年1月发布了《2022年综合运输春运疫情防控和运输服务保障总体工作方案》，指导各地切实做好综合运输春运疫情防控和运输服务保障相关工作。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部