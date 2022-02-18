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加快构建基础数据库 浙江精准“扩中”“提低”

2022年02月18日08:59 | 来源：新华社
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新华社杭州2月17日电（记者岳德亮）浙江省政府近日发出关于下达2022年浙江省国民经济和社会发展计划的通知，提出要加快构建“全面覆盖+精准画像”基础数据库，精准识别和摸清“扩中”“提低”重点对象底数。

打造收入分配制度改革试验区是浙江省推动高质量发展建设共同富裕示范区的重点任务。2021年7月，浙江省开始研究起草《浙江省“扩中”“提低”行动方案》，目标是推动率先基本形成以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构，核心的量化指标是到2025年，全省家庭年可支配收入10万元至50万元群体比例达到80%、20万元至60万元群体比例达到45%。

浙江省政府指出，要积极探索“扩中”“提低”的实现路径，加快健全普惠性人力资本投入机制，全面拓宽居民增收渠道，创新完善分配调节机制，健全困难群体帮扶机制。聚焦高校毕业生、技术工人、中小企业主和个体工商户、进城农民工等“扩中”重点群体，低收入农户、困难群体等“提低”重点群体，探索制定针对性增收激励政策，进一步激发增收积极性主动性。

(责编：王震、陈键)

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