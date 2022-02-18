新华社上海2月17日电（记者张建松）茫茫宇宙中，迄今所知唯一拥有生命的行星——地球，是不是唯一孤独的存在？在遥远的宇宙深处，真的有“流浪地球”吗？

面对人类亘古追问，来自中国科学院上海天文台、微小卫星创新研究院、上海技术物理研究所、西安光学精密机械研究所和中国科学技术大学的100多位科研人员，在中科院战略先导项目“地球2.0”支持下，拟对银河系类地行星进行“普查”，目前正在开展关键技术攻关。

“地球2.0”项目负责人、中国科学院上海天文台葛健教授说：“我们的核心目标，是发现位于不同轨道上的大量类地行星样本，包括发现第二个‘地球’（即‘地球2.0’）——处于类太阳恒星的宜居带内、地球大小（0.8-1.25地球半径）的行星；旨在解答三个基本问题，‘地球2.0’在宇宙中有多普遍？地球是如何形成和演化的？‘流浪地球’又是如何起源的？”

葛健介绍，作为宇宙中最基本的天体之一，行星是生命和文明的摇篮，对行星的探测及其形成演化的研究，承载着人类渴望揭开生命起源和寻求地外生命的强烈愿望。近20年来，系外行星研究极速发展和关键技术逐渐成熟，已经将人类推到了发现“第二个地球”的关键路口。尤其是“凌星法”和“微引力透镜法”观测，对小质量行星探测具有高度敏感性。

“地球2.0”项目将首次结合这两种先进的观测方法，自主研制6台30cm口径、500平方度广角凌星望远镜和1台30cm口径、4平方度的微引力透镜望远镜，通过搭载在科学卫星上，发射到日-地拉格朗日L2点处，利用超大视场和超高精度的光学测光，对银河系内类地行星进行大规模普查。

据葛健介绍，来自国内外30多所大学和研究所200多位天文学家参与的卫星科学团队，目前已完成卫星项目的科学目标研究；卫星的技术团队也已经完成载荷、超高精度导星和卫星平台的设计方案。

除此之外，卫星工程方案中还有两个关键技术需要攻关：卫星姿态超高稳定度控制和超高精度CMOS测光相机。在卫星姿态方面，团队已完成卫星飞轮隔震系统的地面试验验证，将于今年4月开展在轨验证；在超高精度测光相机技术方面，已完成单探测器相机空间样机的实验室组装，正在开展性能测试。“我们希望在关键技术完成攻关并得到验证以后，‘地球2.0’项目能顺利进入工程立项。”葛健说。

迄今为止，人类还没有发现一个“地球2.0”。但天文学家确信类地行星（包括“地球2.0”）的存在，而且存在于非常广大轨道范围，从灼热的恒星附近一直到极寒的太空。通过开普勒望远镜，天文学家在一些较安静亮星周围，已经找到了300多个轨道短（少于20天）、但大小与地球类似的固体行星。

“与超级地球不同，这些行星很可能是在原恒星气体盘完全消散后，碰撞而成，因此和地球起源最为类似，这些被称为‘亚地球’的行星，可能分布在不同轨道上。而那些位于宜居区内的‘亚地球’，很有可能就有我们一直想搜寻的‘地球2.0’。”葛健说，“我们不仅想找到首个‘地球2.0’，还想通过‘凌星法’和‘微引力透镜法’，找到大量热的、湿的、冷的‘地球’，以及被逐出行星系统的‘流浪地球’”。

业内专家认为，“地球2.0”项目实施以后，将会使人类获得最大的类地行星样本库。通过对各类类地行星样本进行深入分析，天文学家有望能揭开类地行星和流浪行星的起源之谜；通过后续地面和空间望远镜的观测，测量和研究“系外地球”的质量、密度，以及它们上面的大气、海洋和宜居性特征，甚至有望发现系外生命迹象，将系外行星科学研究跃升到“地球时代”。

(责编：王震、陈键)