新华社北京2月17日电（记者高敬）记者17日从生态环境部获悉，近日7部门联合印发《重点海域综合治理攻坚战行动方案》，对“十四五”时期渤海、长江口—杭州湾和珠江口邻近海域等三大重点海域综合治理作出部署安排。

近年来渤海、长江口—杭州湾和珠江口邻近海域生态环境总体改善，但仍处在污染排放和环境风险的高峰期、海洋生态退化和灾害频发的叠加期，结构性、根源性、趋势性压力尚未得到根本缓解，“十四五”实现生态环境持续改善面临艰巨挑战。

行动方案提出，到2025年，三大重点海域水质优良比例较2020年提升2个百分点左右，入海排污口排查整治稳步推进，主要河流入海断面基本消除劣Ⅴ类，滨海湿地和岸线得到有效保护，海洋环境风险防范和应急响应能力明显提升，形成一批具有全国示范价值的美丽海湾。

行动方案部署了四个方面的主要攻坚任务。一是在陆海污染防治方面，立足三大重点海域生态环境禀赋和发展定位，开展入海排污口排查整治、入海河流水质改善、沿海城市污染治理、沿海农业农村污染治理、海水养殖环境整治、船舶港口污染防治、岸滩环境整治等7个专项行动。二是在生态保护修复方面，开展海洋生态保护修复专项行动，巩固深化渤海生态保护修复成效，推进长江口—杭州湾、珠江口邻近海域滨海湿地和岸线保护修复；加强区域珍贵濒危物种及其栖息地保护；加强渔业资源养护。三是在环境风险防范方面，实施涉海风险源排查检查、环境风险隐患整治、海洋突发环境事件应急监管能力建设等重要措施。四是在美丽海湾建设方面，实施“一湾一策”海湾综合治理，推进美丽海湾建设、海湾生态环境常态化监测监管等重要措施。

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