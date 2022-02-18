人民网北京2月18日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《推动“四好农村路”高质量发展2022年工作要点》（以下简称《工作要点》），推动“四好农村路”高质量发展，为加快建设交通强国、服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、助力农民农村共同富裕提供坚实保障。

《工作要点》部署八个方面的重点任务：一是推进落实中央农村工作会议和2022年中央一号文件各项工作部署；二是巩固拓展“两通”成果，推动农村公路多元融合发展，助力农民就业增收；三是完善农村公路基础设施网络，加强勘察设计和建设质量管理；四是提高农村公路养护水平，创新养护生产模式，保护路产路权；五是加强农村公路运输服务供给，推进客货邮融合发展；六是强化农村公路安全保障，提升群众安全出行意识；七是提升农村公路治理能力，完善“路长制”运行长效机制，加强信息化建设和监督考核；八是发挥典型示范引领作用，做实“四好农村路”交通强国建设试点和农村公路管养体制改革试点，深化“四好农村路”、城乡交通运输一体化等示范创建。

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