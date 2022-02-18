吴雨、潘晔、李晓婷、陈宇箫

3.98万亿元！2022年1月我国新增人民币贷款创下单月历史新高。

一家家企业迎难而上，一个个重点项目集中开工……面对经济下行压力，各地区各部门推动金融政策落地见效，不断激发市场主体的发展活力，传递出稳增长、稳预期的积极信号。

政策起效助力企业新年开新局

钻土、取样、检测……春节假期刚过，江苏盖亚环境科技股份有限公司总部的科研人员就已悉数聚齐，开始进行土壤检测实验和技术攻关。作为土壤修复领域的独角兽企业，今年有7个项目要筹备开工。

“企业一度资金周转困难，直到江苏银行给我们发放了1000万元信用贷款，才解了燃眉之急。”公司财务总监王彬告诉记者，一周之内放款、3.85%的优惠利率，让企业切实感受到了金融对实体经济的支持力度。

年初，不少支持实体经济的金融举措落地见效，并反映在金融数据上。1月新增贷款同比大幅多增，企（事）业单位贷款更是增加3.36万亿元，占全部新增贷款八成以上。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，年初银行信贷额度较为充足，加之“早投放、早收益”的传统，1月新增贷款环比增幅较大。在上年基数较大的背景下进一步同比多增，说明今年开年信贷投放力度持续加大。

“当前重点目标是稳，政策要求是发力。”中国人民银行副行长刘国强近期表示，在经济下行压力根本缓解之前，做到以“进”促“稳”，不利于“稳”的政策不出台，有利于“稳”的政策多出台。要把货币政策工具箱开得再大一些。

在国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力之下，一些企业发展遇到困难。为此，人民银行前瞻发力，通过降准、增加支小再贷款额度、推出支持碳达峰碳中和的专项工具、实施两项直达工具接续转换等措施，加大金融对实体经济支持力度，跨周期助力2022年平稳开局。

积极出手激发市场主体活力

一辆辆满载干辣椒的货车缓缓驶入仓库，重庆遥韶农副产品销售有限公司的工作人员赶忙卸车，这些干辣椒在不久后将被运往重庆各大火锅店。

“春节假期过后，95万元贷款顺利到位，我们终于不用担心回款延迟带来资金周转问题了。”公司总经理周光明告诉记者，这是企业第一次从银行获得贷款，这得益于重庆加快推进“1+5+N民营小微企业和个体工商户首贷续贷中心和金融服务港湾行动”。

重庆银保监局数据显示，2022年1月，重庆银行业新发放普惠型小微企业贷款387.29亿元，同比增长32.64%，惠及小微企业及个体工商户7.65万户。

今年以来，各地积极出手激发市场主体活力，帮助实现“开年稳”。各地稳增长的“路线图”逐渐明晰，其中金融举措成为重要力量：

浙江提出，深入推进小微企业信贷“增氧计划”和金融服务“滴灌工程”，拓展政府性融资担保覆盖面；重庆提出，优化科技金融服务，创新科技企业融资增信机制；安徽提出，建好用好省综合金融服务平台，新型政银担业务新增放款1000亿元以上……

中央经济工作会议提出，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。有关专家表示，各地迅速作出安排部署，直面市场主体需求，打出了务实管用的政策“组合拳”。

协同发力呵护信心共谋未来

2022年，企业融资已见起色，但解决融资难问题任重道远。小微企业缺抵押担保、企业发债不易、综合融资成本有待降低……这些融资痛点仍在一定程度上存在。

“科技企业加大研发投入离不开长期稳定的资金支持，但目前知识产权质押等科创类贷款在额度、期限等方面仍不够灵活。”湖南长沙衡开智能科技有限公司董事会办公室副主任安琦说，希望能有更符合行业特点的金融产品和更大力度的惠企政策，帮助科创企业发展壮大、走得更远。

对于这些制约小微企业融资的难题，我国金融部门已着手破解。今年起，人民银行将两项直达工具转换为支持小微企业的市场化政策工具，持续加大对小微企业和个体工商户的信贷支持。

“我们将积极向人民银行申请优惠资金和激励资金支持，并将获取的资金继续投向小微企业。”江苏银行普惠金融部副总经理施骋告诉记者，截至1月末，该行普惠小微贷款投放超200亿元，余额比年初净增超过60亿元。

在稳增长的任务目标下，部门间政策加强了统筹协调，各方正协同发力。对于市场主体的期待，金融机构给出了回应：“一年之计在于春，银行会抓住年初信贷需求旺盛的时机迎客上门，主动找好项目、做好服务，银企携手共谋未来。”农业银行湖南省分行行长陶伟梁说。

新华社北京2月17日电

(责编：王震、陈键)