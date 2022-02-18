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商务部：多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通

2022年02月18日09:05 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月17日电（记者于佳欣、王雨萧）针对今年可能出现的原材料涨价和供应受制约等难题，商务部新闻发言人高峰17日表示，商务部将会同各地方和有关部门，多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。

　　高峰在商务部当日召开的网上例行新闻发布会上说，一段时间以来，受疫情等因素影响，全球产业链供应链出现紊乱，对各国企业和消费者都造成较大影响。

　　他表示，商务部将会同各地方和有关部门，多措并举保障外贸产业链供应链稳定畅通。积极指导企业用足用好各项政策措施，推动进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的原材料贸易渠道，帮助外贸企业进一步加强产业链供应链上下游协作，降低综合成本，提升自身竞争力。

　　同时，商务部将按照党中央国务院部署，会同有关部门，指导各地持续优化营商环境，将减税降费等措施落实到位，继续治理乱收费等问题，支持外贸企业稳定发展。

　　2021年我国货物进出口总额39.1万亿元，同比增长21.4%，成为经济运行中的一大亮点。商务部此前表示，考虑到全球疫情反复、原材料价格较高、运力结构失衡等因素，今年外贸形势十分严峻，稳增长的困难和压力前所未有。

　　商务部此前将2022年确定为“外贸巩固提升年”，并具体实施四项行动，即跨周期调节稳外贸行动、市场多元化行动、外贸供应链畅通行动、外贸创新提质行动。

(责编：王震、陈键)

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