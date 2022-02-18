本报记者 刘坤

“总体看，浙江已初步构建形成了共同富裕示范区建设的目标体系、工作体系、政策体系和评价体系。”2月17日，浙江省发展改革委主任孟刚在国家发展改革委举行的新闻发布会上说。

2021年，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。孟刚介绍，浙江扎实推动共同富裕示范区建设，构建共同富裕示范区建设的“四梁八柱”，以先行探索为全国推动共同富裕探路。

其中，在就业方面，浙江省人力资源和社会保障厅副厅长陈中透露，浙江的高校毕业生就业政策比较丰富。除了杭州市区，全面放开专科以上学历毕业生的落户限制，杭州的落户条件为本科以上学历。高校毕业生到浙江工作，可以享受2万到40万元不等的生活补贴或购房租房补贴。大学生想创业，可贷款10万到50万元，如果创业失败，贷款10万元以下的由政府代偿，贷款10万元以上的部分，由政府代偿80%。

“大学生从事家政、养老和现代农业创业，政府给予10万元的创业补贴；大学生到这些领域工作，政府给予每人每年1万元的就业补贴，连续补贴3年。”陈中说，大学生到浙江实习的，各地提供生活补贴。对家庭困难的毕业生，发放每人3000元的求职创业补贴。此外，在浙江，省外务工人员与本地户籍的劳动者享受同等的就业创业服务和政策。

陈中表示，当前，浙江省正在谋划构建共富型高质量就业创业体系，努力打响“创业就业在浙江”品牌，帮助重点群体提升就业质量，加快推动实现共同富裕。

有人认为，共同富裕可以“躺平”“等靠要”。对此，国家发展改革委就业司司长哈增友回应称，共同富裕要靠共同奋斗。共同富裕等不来，也喊不来，必须是拼出来、干出来的。实现共同富裕目标，首先需要通过全国人民共同奋斗把“蛋糕”做大做好，只有人人参与、人人尽力，才能真正实现人人享有。要在全社会大力弘扬勤劳致富精神，鼓励全体劳动者通过诚实劳动、合法经营、创新创业创造迈向幸福美好生活。

“我们要尽力而为、量力而行地推进共同富裕。”哈增友说，所谓“尽力而为”，就是要坚持在发展中保障和改善民生，用心用情用力办好民生实事，以更大的力度、更实的举措提高全体人民群众获得感、幸福感、安全感和认同感。所谓“量力而行”，就是要清醒地看到，我国发展水平离发达国家还有很大差距，一定要把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上。

国家发展改革委就业司副司长常铁威表示，国家发展改革委将推动浙江共同富裕示范区建设不断取得新成效，发挥好对全国的示范带动作用。同时，围绕实现共同富裕的战略目标和实践路径，持续加强重大问题研究和政策制定。

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