人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）近日，浙江省交通运输厅、省发展改革委和省财政厅联合印发《浙江省全面推广高速公路差异化收费实施方案》（以下简称《方案》），《方案》明确继续实施现有差异化收费政策，积极开拓差异化收费项目，提升高速公路通行效率和服务水平，促进物流降本增效。

目前，浙江省高速公路差异化收费类型涵盖分支付方式、分车型、分时段、分方向、分路段方式。《方案》提出，积极开拓差异化收费项目，结合浙江高速公路网运行实际，重点推进与改扩建高速公路平行路段、交通量明显低于设计能力路段、普通国省干线公路或城市道路拥堵严重但平行高速公路交通流量较小路段等高速公路的差异化收费工作，合理选择分路段、分出入口、分支付等灵活组合的高速公路差异化收费方式。

根据《方案》，浙江将探索建立差异化收费政策动态调整机制。选择条件成熟的经营性高速公路试行车辆通行费政府指导价，探索建立差异化收费政策优惠幅度动态调整机制；经省政府同意，以批准的优惠幅度为基准，允许高速公路经营单位适当提高优惠幅度，增强高速公路差异化收费政策吸引力，扩大受惠面。

为确保高速公路差异化收费落地见效，浙江各相关单位将对高速公路差异化收费政策执行情况进行动态监测。为避免高速公路通行费收费费率频繁调整对公众造成不便，每种高速公路差异化收费方案的试行时间原则上不少于一年。

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