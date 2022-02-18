人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）近日，河南省道路运输领域突出问题专项治理行动工作专班办公室召集河南省交通运输厅、河南省工业和信息化厅、河南省公安厅、河南省市场监管局、河南省大数据管理局以及省道路运输协会、郑州市交通运输局，联合约谈滴滴出行、江南出行、全民出行、拼客出行、翠驰出行5家网约车平台公司，进一步规范网约车经营行为。

7部门要求5家企业全面查找存在的问题和安全稳定风险隐患，依法合规开展经营，促进网约车行业规范健康持续发展；遵守市场规则，清查不合规驾驶员和车辆，杜绝非法营运；认真履行信息保护法律法规，及时向管理部门上传车辆营运数据；不得用大数据算法极限收割司乘人员权益，保障合规驾驶员获得合理劳动报酬和休息时间；预判不稳定经营风险，不得把经营风险转嫁给驾驶员。

针对近期部分平台公司计价规则不透明、为不合规车辆和驾驶员派单、网约车非法运营市际客运班线、抬高平台抽成比例、派单机制不科学导致从业人员超时劳动和疲劳驾驶等问题，各平台公司表示将按照约谈要求，全面查找存在的问题和安全稳定风险隐患，扎实做好整改工作。

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