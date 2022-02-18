人民网北京2月18日电 （记者乔雪峰）记者从国家铁路局获悉，我国铁路部门充分发挥铁路煤炭运输骨干作用，扎实推进煤炭保供专项行动，重点确保京津冀冬奥保供区域，山东、河南等电厂存煤较低地区的电煤运输保供，取得积极成效。

数据显示，2月13日，国家铁路煤炭装车超9.1万车，创历史新高；全国363家铁路直供电厂现有存煤6434万吨，同比增加2240万吨、增长53%。

重点地区精准保供有力有效。铁路部门统筹煤炭运输组织，加大晋、陕、蒙、新煤炭主产区煤炭外运力度。中国铁路太原、呼和浩特局集团有限公司将保障冬奥会赛区及周边地区用煤作为重大政治任务，建立两级专班对接协调机制，积极与政府部门、下游电厂沟通对接，实时掌握冀北地区等电厂的运输需求、存煤、日耗等情况，做到电煤运输应装尽装、应保尽保。

用足用满主要煤运通道运能。铁路部门重点加强大秦、唐包、瓦日、浩吉、侯月、石太等煤运通道运输组织，用足用满能力，提高运输效率。中国铁路西安局集团有限公司强化浩吉铁路开好万吨列车运输组织，1月10日以来共开行万吨列车42列。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司用好乌将铁路线内线外运输能力，组织好敞顶箱和敞车煤炭循环运输，为新疆及河西走廊、西南地区重点工业园区、发热供电企业用煤提供保障。

加强货车排空和卸车组织。各铁路局集团公司扎实做好排空组织工作，重点加大向太原、呼和浩特、西安、乌鲁木齐等局集团公司的敞车和集装箱排空力度，对电煤列车优先放行、分界口优先交接；加强与管内发电供暖企业的沟通对接，为电煤卸车开辟绿色通道，确保装得上、卸得下、不积压。

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