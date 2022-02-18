人民网北京2月18日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为帮助服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展，国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等14部门近日联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（以下简称《通知》）。

“服务业行业主要都是聚集性接触性行业，疫情对服务业的影响相对更大，服务业市场主体对于实施精准疫情防控的呼声非常高。”国家发展改革委财政金融和信用建设司有关负责同志回答记者提问时表示，为此《通知》专门提出精准实施疫情防控措施，强调要坚决防止和避免“放松防控”和“过度防控”两种倾向。具体来看，主要是“四个精准”“三个不得”。

“四个精准”，一是建立精准监测机制，运用大数据手段建立餐厅、商超、景点、机场、港口、冷链运输等服务业重点区域、重点行业从业人员库，落实重点人员和高风险岗位人员核酸检测频次，做到应检尽检。二是提升精准识别能力，确保疫情在服务业场所发生时全力以赴抓好流调“黄金24小时”。三是强化精准管控隔离，科学精准定位服务业重点、高危人群。四是推广精准防护理念，餐饮、零售、旅游、交通客运、民航等行业和相关服务场所工作人员做到疫苗应接尽接，建立工作人员每日健康监测登记制度。

“三个不得”是在严格落实国务院联防联控机制防疫政策“五个不得”的要求基础上，针对服务业行业特点进一步提出的针对性要求。一是不得突破疫情防控相应规定进行封城、封区，不得非必要、不报批中断公共交通；二是不得非经流调、无政策依据对餐厅、商超、景区景点、电影院及相关服务业场所等实施关停措施、延长关停时间；三是不得在国务院联防联控机制政策要求基础上擅自增加对服务业的疫情防控措施。确有必要采取封城封区、中断交通等措施或在现行基础上加强疫情防控力度的，须报经国务院联防联控机制同意后实施。同时，为解决疫情防控中的“层层加码”问题，又专门提出，各省级人民政府要统筹本地区疫情防控措施总体要求，建立疫情防控措施层层加码问题反映、核实、纠正专项工作机制。

(责编：申佳平、高雷)