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国铁北京局：2022年春运以来累计发送旅客超895万人

2022年02月18日16:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月18日电 （记者王连香）据中国铁路北京局（以下简称国铁北京局）消息，2022年1月17日春运以来，国铁北京局累计发送旅客895.08万人，其中北京地区累计发送391.88万人。2月18日，国铁北京局预计发送旅客32.2万人。

据悉，2月19日将迎来返程客流小高峰，以学生、务工人员返程客流为主，主要直通方向为河北省售至武汉、长沙、郑州、南京、太原方向；管内客流主要区间为唐山至石家庄间。

据介绍，国铁北京局根据客流预测提前安排运力，及时安排重联直通列车2对(分别是秦皇岛—杭州东的G448次和石家庄—青岛北的D1623次)和津保方向列车3对，以满足旅客出行需求。

服务措施方面，铁路部门在各大火车站设立学生、务工人员售票专口，优先满足学生、务工人员购票及中转使用，在售票厅、自动取票区安排专人回答问询，为返校、返岗客流提供便捷。

同时，铁路部门根据大数据实时掌握客流情况，科学规划进出站流线，在进站口、售票大厅、电梯口、站台等关键场所做好旅客的引导和分流，引导旅客有序扫码、安检、测温、验票、进京核酸阴性证明查验；适时提高候车区域的保洁消毒频次，同时加强候车室通风，为旅客营造安全健康的候车环境，设置自助口罩机，方便口罩破损旅客免费使用；列车乘务人员运用“测温宝”程序，在各趟列车上无接触式远距离对进京旅客进行测温，并随时提示旅客按规定佩戴好口罩，在门把手、水龙头等重点接触部位落实每小时一消毒制度，保证旅客出行安全。

(责编：王连香、高雷)

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