本报北京2月19日电 （记者林丽鹂）记者近日从国家市场监督管理总局获悉：2021年，我国新设外商投资企业6.1万户，同比增长23.3%，较2019年多2.5%，高于同期新设企业总体增速10.8个百分点。我国新设外商投资企业实现增长，充分显示出我国营商环境持续改善和超大规模市场的极强吸引力。

外商投资持续看好中国市场，投资重点逐步转向高技术领域。随着我国经济由高速增长转向高质量发展，外商投资的重点逐步从劳动密集型行业转向高技术领域，投资结构进一步优化。2021年，新设外商投资企业中第三产业占比达到91.2%，其中，“科学研究和技术服务业”新设企业增速达42.0%。

据介绍，我国多种所有制经济的共同发展，形成了在产业上互补、在市场上协同的良好发展局面，有力地促进了综合国力和全球竞争力的不断提升，进一步推动了融通创新和高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 01 版）

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