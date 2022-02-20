本报北京2月19日电 （记者杨彦帆）“近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。”在国务院联防联控机制19日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有说，当前我国“外防输入，内防反弹”的疫情防控任务仍然艰巨。根据新冠病毒疫苗研发使用进展情况，对新冠病毒疫苗加强免疫接种策略做了进一步补充和完善。

序贯接种指间隔接种（交替接种）不同技术路线的同种疫苗。吴良有介绍，此前，凡全程接种国药中生北京公司、武汉公司、北京科兴公司灭活疫苗，以及天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月的18岁以上目标人群，可以进行一剂次同源加强免疫，也就是用原来的疫苗进行加强。序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和序贯加强免疫接种，选择其中一种就可以。研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果，希望满足接种条件的人群能够主动接种、及早接种。

哪些人群可以进行序贯加强免疫接种？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，这次序贯加强免疫接种的对象要满足以下条件：一是18岁以上的人群；二是要完成2剂次的灭活疫苗接种，而且这2剂次接种的是国药中生北京公司、武汉公司、北京科兴公司的新冠病毒灭活疫苗；三是进行序贯加强免疫接种间隔不能短于6个月；四是没有进行过加强免疫，也就是第三针尚未接种。

王华庆提醒，接种疫苗时要做好个人防护，要把自己的健康状况如实向接种医生反映。接种疫苗后应留观30分钟，发生怀疑与疫苗接种有关的不良反应时，如持续时间较长，症状比较严重的，要向接种单位报告并及时就医。

今年1月以来，天津、河南安阳、广西百色等地发生了由奥密克戎变异株引起的本土聚集性疫情。国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣说，新冠疫苗全程接种能够显著降低奥密克戎变异株引发肺炎和重症的风险。此外，我国已经部署疫苗研发单位开展奥密克戎变异株疫苗研发。

“目前，我国本土疫情形势总体保持平稳。”吴良有说，广西百色疫情处于收尾清零阶段；辽宁葫芦岛疫情近日新增病例主要通过集中隔离筛查发现，社会传播风险基本得到控制；黑龙江黑河疫情目前主要集中在黑河市，存在多条传播链，进一步的流调溯源和病例排查工作正在有序开展。目前，国务院联防联控机制综合组派出的工作组在辽宁、内蒙古、广东等省份会同当地共同处置聚集性疫情，指导各项措施落实到位。

截至2月18日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗30亿7575.2万剂次，完成全程接种的人数为12亿3254.3万人。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 02 版）

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