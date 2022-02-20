本报记者 程是颉 韩 硕 闫韫明 颜 欢

图为建设中的巴基斯坦瓜达尔自由区。

中国海外港口控股有限公司供图

联合国贸易和发展会议统计数据显示，80%的全球货物贸易通过海运实现。近年来，在共建“一带一路”推动下，沿线国家积极加强海上互联互通，深化港口合作，相关港口基础设施建设和运营水平不断提升，为带动各国经济发展、促进全球贸易畅通发挥重要作用。

“将瓜达尔港变成一片繁荣的绿洲”

货轮汽笛声声，巴基斯坦瓜达尔港一片繁忙景象。瓜达尔港是中巴共建“一带一路”重大先行先试项目，近年来，港区、瓜达尔自由区和周边设施建设不断取得进展。巴基斯坦瓜达尔港务局主席卡沙尼说：“2016年11月正式运营以来，这里的变化有目共睹。”

据介绍，瓜达尔港已经具备全作业能力，正在积极拓展业务范围，目前还与宁波舟山港合作，朝着物流枢纽和产业基地的发展目标迈进。瓜达尔自由区第一阶段也已完工，40多家企业参与投资，总投资额超过30亿元人民币。自由区第二阶段去年7月启动，面积是第一阶段的36倍，越来越多投资者对瓜达尔港表现出浓厚兴趣。

在瓜达尔绿色生态科技有限公司，大棚里的蔬菜长势喜人，新试种的菌草已有一人多高，不远处的中巴友谊林郁郁葱葱。据该公司负责人王瑞磊介绍，2021年10月，“一带一路”热带干旱经济林工程和技术研究中心在瓜达尔自由区成立，中方专家团队来到这里，参与研究制定种植经济作物的具体方案。菌草等绿色经济作物不仅能改善当地的环境，也将在地质条件特殊的瓜达尔地区发展全新的产业模式，为促进当地经济发展作出贡献。他说：“我们的梦想是将瓜达尔港变成一片繁荣的绿洲。”

带动当地就业、促进民生改善是瓜达尔港一直以来的发展重点。瓜达尔化肥厂、动物疫苗厂、润滑油厂等多个项目于去年宣布开工，新瓜达尔国际机场、瓜达尔医院等项目也在有条不紊地建设中。

出身渔民家庭的纳西尔，是瓜达尔自由区后勤基地的项目主管。因为负责管理的种羊场、养鸡场运营情况良好，他获得了2021年“中巴经济走廊项目优秀巴方员工”称号。“新的一年，我又有了新目标。”纳西尔说，随着瓜达尔自由区的集中发展，后勤基地的养殖规模将不断扩大，“希望在瓜达尔港的发展带动下，我们的畜牧业也能实现新发展。”

巴基斯坦总理中巴经济走廊事务特别助理哈立德·曼苏尔表示，瓜达尔港的快速发展为巴基斯坦提供了与世界联通的新机遇，为巴基斯坦经济发展带来新的动力。“当地人找到新工作、学会新技术、开发新产业，生活条件得到很大改善。”

“这已经是完全不同的比港”

希腊首都雅典西南约10公里，爱琴海的萨罗尼科斯湾畔，坐落着比雷埃夫斯港（简称“比港”）。在希腊语中，比雷埃夫斯意为“扼守通道之地”。公元前400多年建港以来，这里一直是希腊重要港口。比港命运几经波折，一度经营状况欠佳。

“中国企业来此投资建设，比港迎来新生。”希腊人塔索斯·瓦姆瓦基季斯已在这里工作了快50个年头，见证了比港的复兴。中远海运的投资助力比港快速发展，集装箱吞吐量从2010年世界排名第九十三位，大幅提升到2020年的第二十六位，项目累计为当地带来直接社会贡献逾14亿欧元。“这已经是完全不同的比港，拥有了新设备、新基建和新技术。”

2021年5月，装载着29个集装箱的首列“比港—索非亚”陆海快线班列从比港集装箱码头驶出。仅仅40余小时后，班列抵达保加利亚索非亚市郊，交货期较传统运输模式缩短了6天。这是中方持续投资建设比港和打造中欧陆海快线的又一举措。

“工程顺利推进，港口正常运转，修船厂等项目正在规划……希腊政府有信心让比港成为地中海地区邮轮码头的新枢纽。”希腊海运与岛屿政策部部长普拉基奥塔基斯介绍，疫情防控期间，中国企业不仅保障了各业务板块正常生产，而且积极支持当地政府的防疫和复工复产工作，树立了中国企业的良好品牌形象。

“近年来希中双方的成功合作，帮助比港有效应对疫情冲击。”瓦姆瓦基季斯表示，比港在地中海乃至欧洲地区都表现抢眼，不仅为促进希腊经济复苏和发展作出贡献，也为维护全球贸易畅通发挥了作用。

比港全方位发展的故事还在继续。希腊是世界上海岸线最长的国家之一，旅游资源丰富，比港又是连接各个岛屿景点的枢纽港口，邮轮业务机遇广阔。2020年初，比港项目方结合当地特色，顺应邮轮产业新的发展趋势，启动比港邮轮码头扩建项目。预计2023年工程完工后，邮轮母港可靠泊长达360米、载客量为6000人的大型邮轮，助力比港提升国际竞争力。

“有助于加快实现地区经济一体化”

广袤的天空，蔚蓝的海洋，崭新的港口桥吊矗立，五颜六色的集装箱整齐地堆叠着。在肯尼亚海岸线北端拉穆郡的曼达湾，由中国交通建设股份有限公司（中国交建）承建的拉穆港1号泊位正在忙碌运转。28岁的肯尼亚工程师约书亚清晰地记得2021年1号泊位开港时的场景——满载货物的轮船渐渐驶近、有序停泊，“那是一种梦想成真的感觉”。

长期以来，肯尼亚只有蒙巴萨港一座国际港口。随着吞吐量日益饱和，港口运力愈发紧张，经济发展受到制约。作为肯尼亚2030远景规划重点大型项目之一，正在兴建的拉穆港可供10万吨货船靠泊，可存放约6.3万个集装箱。其中，中国交建具体承建拉穆港1—3号泊位项目。

拉穆港1—3号泊位项目总长1200米，仅钢管桩就需上千根。项目团队决定在当地建立钢管桩厂。2016年12月，伴随机械的轰鸣声，东非地区第一条螺旋焊管自动生产线正式投产。由于钢管长度定制本地化，多余钢管可回收拼接，成本降低了，效率也提高了，为工程顺利实施打下坚实基础。

拉穆港总经理萨马塔尔介绍，新港口的建设将带动拉穆地区乃至整个肯尼亚的基础设施建设，为当地人民带来数以万计的就业机会，为当地的生产商、供应商及分包商带来大量合作机会，有力促进当地经济发展。

拉穆港项目也是“拉穆港—南苏丹—埃塞俄比亚运输走廊”建设的重要组成部分。肯尼亚总统肯雅塔视察项目时表示，这条新的交通走廊将极大促进区域贸易和经济社会发展，为埃塞俄比亚、南苏丹和肯尼亚北部地区提供一条更可靠、更便捷的出海大通道。埃塞俄比亚总理阿比表示：“拉穆港作为陆港交通的关键一环，将为埃塞俄比亚商品进出口提供有力支撑，有助于加快实现地区经济一体化。”

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

(责编：王仁宏、陈键)