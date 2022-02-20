本报记者 屈 佩

在不久前举行的中国同中亚五国建交30周年视频峰会上，习近平主席在讲话中提到：“在陕西支援抗击疫情的哈萨克斯坦小伙马文轩的一句‘我是外国人，但不是外人’，感动了无数中国人。这样的暖心故事汇成了中国同中亚国家人民同甘共苦、心心相印的动人交响曲。”

近日，马文轩在接受本报记者采访时表示，习近平主席的话语让他倍感振奋：“我要用好在中国学到的知识，为中国和中亚国家的友好交流贡献自己的力量。”

马文轩的父亲是一名中医，从小耳濡目染，他对中医和中国文化产生了浓厚兴趣。2013年，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲，倡议共同建设“丝绸之路经济带”。那一年，马文轩踏上了赴中国求学之路。目前，他已是陕西中医药大学研究生三年级的学生。

“共建‘一带一路’为我们带来很多机遇。”马文轩说，共建“一带一路”有力推动了哈中两国之间的人文交流和教育合作。现在，越来越多哈萨克斯坦学生来中国学习，这是两国人民友谊不断加深的有力证明。

新冠肺炎疫情发生以来，中哈两国团结抗疫、共克时艰。中国政府派出抗疫医疗专家组与哈萨克斯坦同行并肩作战，中国援助的抗疫物资及时运送到哈萨克斯坦抗疫一线。

“哈中是一家人，互相帮助是分内之事！”2021年岁末，马文轩投身西安抗疫一线担任志愿者。在寒冬里，他穿上防护服一干就是七八个小时，登记信息、发放物资，经常忙得连饭都顾不上吃。周边热心居民惦记着他，经常给他送饭、送暖水袋等。回忆起那段难忘的经历，他说：“大家都想多做一点事情，我只是做了些力所能及的事。我是外国人，但不是外人。”

北京冬奥会开幕当晚，马文轩和同学们守在电视机前观看了现场直播。哈萨克斯坦代表团入场时，旗手身着的传统服装获得很多中国网友的点赞。这一细节让马文轩非常感动。他说：“北京冬奥会开幕式场面壮观，中国传统文化元素令人印象深刻，不同国家和地区的文化也得到了展现。我们都相信，北京冬奥会将是一届更团结的体育盛会。”

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

(责编：王仁宏、陈键)