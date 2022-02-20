据新华社雅加达2月19日电 （记者汪奥娜）为期两天的二十国集团（G20）财长和央行行长会议18日在印度尼西亚首都雅加达落下帷幕。当天夜间发布的会议公报呼吁各成员采取协同行动，以控制疫情并推进全球经济复苏。

公报说，各国获取新冠疫苗与治疗手段的水平不均衡，宏观调控政策有差异，由此导致各国复苏步调不一致。供应链中断、供需不匹配以及大宗商品和能源价格上涨，导致一些国家和地区的通胀压力上升，对全球经济前景构成潜在威胁。对此，各成员将注重增强全球供应链的韧性，关注当前地缘政治紧张局势，以及宏观经济和金融脆弱环节引发的风险。

公报说，各成员承诺将维护金融稳定和长期可持续性。在制定支持经济恢复政策时，根据具体情况，做到计划周详、充分沟通，避免下行风险和负面溢出效应。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）

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