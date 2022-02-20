中国连续第六年成为德国最重要贸易伙伴
2022年02月20日08:08 | 来源：人民网－人民日报
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据新华社柏林2月18日电 （记者朱晟、张雨花）德国联邦统计局18日公布的数据显示，2021年德国和中国双边贸易额较2020年大幅增长，中国连续第六年成为德国最重要贸易伙伴。
德国联邦统计局数据显示，2021年，德国从中国进口额比2020年增长20.8%；对中国出口额比2020年增长8.1%。德国联邦统计局当天发表声明说，在德国进口贸易中，中国的重要性正稳步上升。
过去数十年，在德国最重要进口来源地排名中，中国1980年位列第三十五，1990年排名上升至第十四位，2015年以来中国一直是德国进口产品最多的国家。
中国海关总署数据显示，以美元计算，2021年中国与德国进出口总值达2351亿美元。
《 人民日报 》（ 2022年02月20日 03 版）
(责编：王仁宏、陈键)
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