本报记者 游 仪

早上7点多，门诊室的灯亮了。

套上白大褂，一坐就是五六个小时；挨个病床查，看得认真，瞧得细致……问诊、查房，调研、记录，全国人大代表、安徽省芜湖市中医院急诊内科和老年病科主任张荣珍忙得不可开交。

和老年患者打了十几年交道，张荣珍每次坐诊都问得仔细，既关注患者身体上的不适，也关心生活中的困难。“这是医生的本职工作，也是履行好全国人大代表职责的需要。”张荣珍说，身处一线，听到了很多老年人的心声，“就想着为大家多做点事，所以在治病过程中，遇到问题会多留意，思考如何解决问题。”

深入走访调研，和老年朋友谈心沟通，张荣珍的目光一直聚焦老年群体。了解到群众对健康知识的需求不断增加，她建议由医护人员担当起健康宣教的主体责任，正确科普健康知识。

有一名患者，在家头晕不慎摔倒，经检查后发现颅内血肿，需要紧急住院。“老人70多岁了，孩子又在外地工作，没法及时赶回来。”张荣珍就让自己的学生帮忙，跑上跑下办理手续。但是，患者住院期间从洗漱到饮食，仍有太多不便。

从此，张荣珍格外留心此类患者。她发现，空巢老人突发疾病需要帮扶的情况不在少数。“养老院里经常有很多志愿者给老人们理发、量血压，提供各种志愿服务，能不能给空巢老人提供一对一的短暂志愿帮扶？”为此，她一边问诊一边了解老人意愿，还四处走访掌握志愿服务情况。

在张荣珍看来，可以建立一个健康时间银行，在外地工作的子女通过平台在当地进行志愿服务，积攒的服务时长可为父母换取本地志愿服务。“一方面，可以充分利用社会资源突破社区养老瓶颈，另一方面，有助于激发全社会的志愿服务热情。”

眼下，张荣珍思考的问题还有很多。除问诊时了解老年人的需求外，一有空，张荣珍就往社区食堂跑，瞧瞧伙食的质量，听听群众的想法。“他们遇到的困难，有时会在闲聊中吐露，我都一一记下来。这样听来的意见，直接又真实。”张荣珍说。

深入基层调研、倾听群众想法的同时，张荣珍也会把政策讲给大伙听。每次开会回来，医疗保障、养老服务等领域的新进展、新举措，她都会第一时间传达。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 04 版）

(责编：王仁宏、陈键)