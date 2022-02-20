本报记者 王永战

一把藤椅，一支笔，初春的绿芽刚刚装点窗台，67岁的高晓笛又翻开了要在今年全国两会上提交的提案。

“去年，我提交的有关加快交通适老化改造的提案受到了全国政协重点关注。”高晓笛眉目间泛出笑意，不停地用手语比划。一旁的手语翻译何阳心领神会，为记者当起了翻译。

不到1岁时，高晓笛的世界便没有了声音。6岁起，她到聋哑学校学习，毕业后意外打开了书画之门，逐渐成长为知名画家、国家一级美术师。“高老师从2008年起就担任全国政协委员，一直关注残疾人权益保障和养老问题。”何阳说。

去年全国两会结束后，高晓笛的提案被列为全国政协重点提案。9月，全国政协社会和法制委员会“加快推进社会适老化改造”民主监督性调研组到四川调研。“调研组还专门对高老师的提案进行了督办。”何阳说。

城市化快速发展，公共交通适老化环境建设在一些地方却没有跟上，老人出行很不方便。高晓笛提出，应不断优化交通环境，让老年人的出行更便利。

那次调研中，高晓笛“听”到了不少“声音”。在眉山市一家客运公司的公交车站，她发现与具有较高水平的地铁适老化设计相比，公交站点的问题更为突出。“特别是许多老年人住在老旧小区，那里的公交站点适老化程度更低。”高晓笛接连与站点司乘人员、公交部门负责人和老年群众代表接触，对公交适老化改造有了进一步认识。

“调研中，我还亲身体验了公交站台的不便。”高晓笛举起手比划，“有的台阶高，有的公交停靠位置不合理。”通过调研，她提出的问题得到重视，有关部门表示要充分考虑老年人，提升公共交通适老化服务水平。

“我们还去了不少养老院和政务服务中心。”高晓笛表示，老年人无障碍环境建设正得到各方面的重视。调研中，她还发现了公交一卡通存在的问题。原来，不少老人为各种各样的一卡通发愁。“每个地市的卡都不一样，老人又不善于使用手机，遇到跨地市出行，只能带着很多卡，经常会出现遗忘的情况。”高晓笛谋划起新建议，“在推进成渝双城经济圈建设中，可以探索跨地域共用一张卡。”

担任全国政协委员多年，高晓笛先后提出近20个提案。“今年我要把调研中发现的养老问题继续细化，争取提出高质量的意见建议。”高晓笛表示。

《 人民日报 》（ 2022年02月20日 04 版）

(责编：王仁宏、陈键)