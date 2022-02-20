中国汽车工业协会18日发布的数据显示，1月份我国汽车产销量分别达242.2万辆和253.1万辆，环比分别下降16.7%和9.2%，同比分别增长1.4%和0.9%，汽车产销量呈现稳步小幅增长。

1月份汽车出口继续延续向好发展态势，汽车企业出口23.1万辆，环比增长3.8%，同比增长87.7%，月度出口数量处于历史次新高水平。分车型看，乘用车1月份出口18.5万辆，环比下降1.1%，同比增长94.5%；商用车出口4.6万辆，环比增长29.5%，同比增长64.8%。1月份新能源汽车出口增长贡献度为43.7%。

1月份，新能源汽车产销量分别达到45.2万辆和43.1万辆，环比下降12.6%和18.6%，同比增长1.3倍和1.4倍。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，纯电动汽车产销有所下降，插电式混合动力汽车呈小幅增长；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依然延续高速增长势头。

据国家统计局公布的生产经营活动预期指数显示，1月份汽车工业生产经营活动预期指数位于60.0%以上高位景气区间，为稳定工业发展起到了“压舱石”的作用。

中汽协表示，展望一季度，汽车市场发展将受到正反两方面影响，其中积极因素包括：各地政府将积极出台稳增长相关政策，支撑市场需求相对稳定；汽车行业芯片供应不足的问题有望继续缓解；部分乘用车企业对于今年市场预期较好，均设定了较高的全年生产目标，这对于一季度的产销也将起到一定支撑作用。

同时，不利因素包括：一季度芯片短缺问题依然存在，且去年一季度行业受芯片影响并不大，基数较高；国内散发疫情也增加了产业链、供应链风险；商用车目前政策红利已基本消耗殆尽，叠加运输市场需求不足、运价偏低，未来一段时间商用车将处于调整期。（记者刘瑾）

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