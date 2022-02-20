春节假期以来，我国多地出现较大范围的低温雨雪天气，不利于蔬菜生长、采收和运输。但从市场价格来看，全国蔬菜价格呈现持续小幅下行的态势。

农业农村部监测的28种蔬菜全国平均批发价数据显示，周价方面，春节假期（2月第1周）为每公斤5.94元，较节前环比涨1.7%，第2周和第3周（至2月16日）分别跌至5.71元和5.53元，环比分别下跌3.9%和3.2%，同比均下跌10%以上。

按照常理，低温雨雪天气不利于蔬菜生长、采收和运输，势必会拉动价格上涨，为何今年春节以来全国蔬菜价格持续下行呢？

专家表示，菜价下行的原因在于供应有保障。农业农村部蔬菜市场分析预警团队首席分析师张晶表示，从供给看，1月份全国蔬菜在田面积达8000多万亩，同比增加200多万亩。预计未来3个月蔬菜供应总量达1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供全国每人每天约1.5公斤菜。从区域看，“南菜北运”和北方设施蔬菜主产省份是保障冬春市场供应的主力军。这些地区在田蔬菜面积5700万亩，同比增加近130万亩，并且已陆续进入蔬菜采收旺季，能有效保障市场供应。同时，蔬菜主产省份在去年秋季遭遇大范围强降雨之后，有效加强了蔬菜生产防灾减灾能力，稳产保供措施显见成效。

蔬菜价格下行还有消费方面的原因。春节期间，消费者对菜价的敏感度较低，一些蔬菜尽管价格比较高，也未对需求产生抑制作用。节后，消费归于理性，高价格对需求的抑制作用开始显现。北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通表示，一些商户从产地大量收购的高价反季节蔬菜运到市场以后出现卖不动现象，只好降价促销。比如从四川、湖北高价收购的圆白菜，运抵市场后，由于量大滞销，批发价下降到0.15元/公斤，仅仅只能覆盖砍收、分选、包装、运输成本。

虽然菜价持续下行，但季节性回落的速度不及往年同期。分品种看，全国蔬菜市场同比价格上涨的有15种，13种下跌，其中番茄价格2月份同比上涨89.2%。以北京市场为例，2月18日，北京新发地农产品批发市场蔬菜加权平均价为3.86元/公斤，比上周（2月11日）的4.20元/公斤下降8.10%，但比去年同期的3.62元/公斤上涨6.63%，年同比小幅上涨。刘通表示，按照农历同期相比，去年正月十八北京新发地农产品批发市场蔬菜加权平均价是3.02元/公斤，今年同比上涨27.81%。

究其原因，刘通介绍，去年秋季以后菜价始终维持高位运行状态，产地的收购价也一直处于高位，使得近期蔬菜的整体价格仍然在高于去年同期的价位上运行。对番茄价格高企的原因，张晶介绍，一方面是因为去年春季番茄价格持续低迷，局部地区滞销，导致今季浙江苍南、云南元谋、四川攀枝花等产区减种；另一方面是因为山东、河南、河北等产区去年9月到10月份受淹，11月份遭遇暴雪，部分地区设施垮塌受损，死苗现象多，加上定植早期连阴天较多和入冬后降温较早，番茄授粉受影响，上市量下降，供应持续偏紧。

关于后期蔬菜价格运行，张晶认为将保持高位波动态势，部分品种价格波动可能较大。受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计短期内菜价依旧比较坚挺。春节前市场需求旺盛，价格上涨较多，当前菜价处于恢复性下行和季节性下行叠加期。未来10天影响我国的冷空气依然频繁，大部地区平均气温较常年同期偏低1至4摄氏度，对北方设施蔬菜的生产也会造成一定不利影响。2月底之前，南方大部气温较常年同期偏低，部分地区气温偏低3至5摄氏度。因此，后期菜价回落的速度可能进一步放缓，部分品种价格甚至出现反弹。预计3月份以后，蔬菜价格才能整体进入季节性回落区间。（记者 黄俊毅）

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