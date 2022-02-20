近日，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝及内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个国家算力枢纽节点正式获批。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局，备受关注的“东数西算”工程正式全面启动。

适度超前开展基础设施投资，是当前扩内需的重要举措之一。去年以来，我国出台了一系列稳投资、促消费的政策措施，消费市场持续恢复，投资保持增长态势。

“当前，内需依然是经济发展的主要动力，我国将继续坚定实施扩大内需战略，进一步加固经济基本盘，增强发展内生动力。”国家发展改革委综合司司长袁达说。

扩内需有利条件不断积聚

去年以来，我国经济保持了平稳较快增长，市场规模持续扩大，供给水平不断提高，特别是一系列稳增长、扩内需政策举措落地实施，厚植了内需发展基础。

数据显示，2021年，我国国内生产总值突破114万亿元，增长8.1%；人均GDP突破1.2万美元，商品消费市场规模稳居世界第二。此外，我国常住人口城镇化率达到64.72%，比上年末提高0.83个百分点。

“我国统筹推进经济发展和疫情防控，经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，未来我国超大规模市场优势还将继续显现，内需潜力将持续释放。”国家发展改革委新闻发言人、政策研究室主任金贤东表示，从消费端看，得益于有力有效的疫情防控，居民消费整体意愿逐步回升。2021年，就业保持基本稳定，城镇新增就业1269万人，同比多增83万人；同时，全国居民收入水平持续提高，人均可支配收入实际增长8.1%。

“我国产业体系健全、生产能力稳定的优势以及不断提高的企业创新能力，将对需求产生更强的引领、创造作用。”国家信息中心经济预测部产业室主任魏琪嘉说。

更重要的是，通过深化改革开放，扩内需的内生动力正进一步增强。去年以来，我国有序推进全国统一大市场建设，开展了要素市场化配置综合改革试点，规划建设现代流通体系，市场主体活力得到有效提升。截至目前，我国市场主体达到1.5亿户，企业活跃度保持在70%左右。

积极稳妥扩大有效投资

中央经济工作会议提出，今年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任。从地方两会提出的年度目标看，作为扩内需的重要举措之一，积极稳妥扩大有效投资已成各地稳增长的重头戏。

比如，河南提出“全年完成固定资产投资2.8万亿元，其中亿元以上项目投资1.8万亿元”；江西提出“重点推进3453个省大中型项目，年度投资1.1万亿元以上”；浙江省提出“要千方百计扩大有效投资，突出抓好重大项目建设，实现有效投资增长6%左右”。经济日报记者梳理发现，按照“适度超前开展基础设施投资”的要求，多地围绕“两新一重”等加大有效投资力度，除了“铁公基”等传统基建，5G、数据中心、工业互联网等新基建的重要性进一步凸显。

袁达表示，今年我国将扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施，细化工程项目清单，根据项目特点明确可衡量、可考核的具体任务。国家发展改革委将指导督促各地方坚持“资金跟着项目走”的原则，扎实做好专项债券项目准备等工作。

中国宏观经济研究院投资研究所综合研究室主任任荣荣表示，适度超前开展基础设施投资，加快补齐基础设施等领域短板，推进区域协调发展、便捷要素流动、改善公共服务，既有短期稳增长效应，又有中长期增动能效应。

持续深化投资审批制度改革，有助于充分激发社会投资活力和动力。袁达表示，近年来，投资领域“放管服”改革取得积极成效，有力支撑了投资对稳增长关键作用的发挥。下一步，将通过企业投资项目承诺制等创新举措，深化投资审批制度改革，进一步促进社会投资。

促进消费持续恢复增长

扩内需，离不开投资与消费的协同发力。去年以来，我国出台一系列促消费政策措施，效果持续显现，市场逐步回暖。

“一些地区、行业、品种消费恢复还比较慢，中小微企业和个体工商户经营仍面临不少困难，保持消费平稳发展还需进一步加大工作力度。”商务部市场运行和消费促进司负责人徐兴锋表示。

金贤东表示，今年将坚持扩大内需这一战略基点，深化供给侧结构性改革，打通生产、分配、流通、消费各环节，着力挖掘居民消费潜力，推动消费总量扩大和质量改善，不断巩固消费对经济发展的基础性作用。

据介绍，今年国家发展改革委、商务部、市场监管总局等部门，将从提质量、增能力、拓空间、强监管等方面入手，持续打造高质量消费供给体系，引导企业增加性价比高的商品和服务供给；推动形成创新就业、收入分配和消费全链条良性循环互促共进机制，以城乡居民收入普遍增长支撑消费持续扩大；深入推进线上线下消费融合发展，提升传统消费能级、加快新型消费发展、促进消费城市升级；不断优化完善消费环境，促进消费保持恢复性增长。

目前，各地正积极着手常态化促消费工作，陆续启动了商旅文体融合、线上线下结合、城乡区域联动等一系列促消费活动，以稳定市场预期、挖掘消费潜力、提振消费信心。

“绿色消费、文旅消费、农村消费等，是扩内需的重要发力方向。下一步，要在促进投资合理增长的基础上，进一步释放消费潜力，形成促进有效投资与消费升级的良性互动。”任荣荣说。（记者 顾阳）

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