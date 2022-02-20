珠江流域完成“压咸补淡” 珠三角供水安全有保障
2022年02月20日08:18 | 来源：新华网
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新华社北京2月19日电 水利部发布消息称，珠江流域“压咸补淡”应急补水调度19日圆满完成，有效压制了天文大潮带来的强咸潮影响，保障了珠江三角洲城乡居民生活用水安全。
在珠江流域西江、东江来水持续偏少的情况下，今年元宵节期间珠江口适逢天文大潮，并遭遇6-7级东北风，咸潮上溯进一步加强，珠江三角洲部分城市取水口受到严重影响。按照水利部部署，珠江防总办公室13日下达调度指令，启动珠江流域西江、东江“压咸补淡”应急补水，全力保障珠江三角洲城乡居民生活用水安全。
通过连日来调度西江大藤峡水利枢纽、北江飞来峡水利枢纽和东江（剑潭）水利枢纽加大流量向下游补水，压制珠江口咸潮，珠江三角洲城乡居民生活用水安全得到有效保障。
(责编：王仁宏、陈键)
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