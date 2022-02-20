近日，证监会发布多项有关全国人大代表建议、全国政协委员提案的答复，涉及资本市场改革的诸多方面。

证监会资料图

关于推动中长期资金入市，证监会表示，将继续推动全国社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等各类养老金、保险资金、银行理财资金等积极投资资本市场；推动完善国家养老保障体系建设，促进个人养老金投资公募基金政策尽快落地；支持证券期货经营机构为各类中长期资金市场化投资运作提供专业服务。

关于加速新能源汽车产业发展，证监会表示，积极落实党中央、国务院决策部署，支持符合条件的新能源汽车企业在资本市场上市融资。下一步，证监会将不断完善各项基础制度，进一步支持符合条件的新能源汽车企业在资本市场上市融资，利用资本市场发展壮大。

关于完善证券从业人员股票交易监管制度，证监会表示，将深入研究证券从业人员股票买卖有关规定，进一步加强对证券从业人员的精细化管理，强化证券公司内部管理和外部约束机制。同时将进一步推动加快修改完善刑事立案追诉标准、虚假陈述民事赔偿司法解释等，不断深化与司法机关的协作配合，坚持“零容忍”打击证券期货违法犯罪行为，切实提高资本市场违法犯罪成本。（记者 刘慧）

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