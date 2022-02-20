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近一周，周边国家和地区新增确诊病例继续快速增长，我国“外防输入”压力持续增大。2月19日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行。就疫情防控与疫苗接种工作有关情况，相关专家给予了回应。

“当前我国本土聚集性疫情仍有发生，随着节后返程和复工复产，疫情扩散风险持续存在。”国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋强调，要始终坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，克服麻痹思想、松劲心态，精准做好疫情防控。

当前仍处春运期间，要全力防范疫情传播扩散风险

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有提示，当前仍处于春运期间，学校将陆续开学，国家卫生健康委将密切关注各地疫情防控工作，会同有关部门引导人员安全有序流动，确保春运期间疫情形势总体平稳。目前，国务院联防联控机制综合组派出的工作组已在辽宁、内蒙古、广东等省区会同当地共同处置聚集性疫情，指导各项措施落实到位。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红指出，广西百色发生疫情之后，国务院联防联控机制第一时间派出工作组赶赴一线指导当地疫情防控和救治工作，多名国家级医疗救治专家随工作组与当地的医疗专家一同开展医疗救治。

自2月5日百色收治首例患者开始，截至2月18日，当地定点医院一共收治了272名患者，累计有4例发展为重症。经过精心救治，4位患者当中已经有2位患者转轻症，没有出现危重症。

“去年至今年，各地都加大了对定点医院的建设和准备。百色的疫情主要发生在德保县，该县地处西南边陲，是一个边境县。虽然地处偏远，但是当地也建设了比较好的定点医院。”郭燕红说，“目前，患者整体情况平稳，治疗工作顺利。截至2月18日，已经有30名患者治愈出院。”

国家卫生健康委已部署序贯加强免疫接种

吴良有表示，根据新冠病毒疫苗研发使用进展情况，近日，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已经开始部署序贯加强免疫接种。序贯接种指间隔接种（交替接种）不同技术路线的同种疫苗。

吴良有表示，此前，凡全程接种国药中生北京公司、武汉公司、北京科兴公司灭活疫苗，以及天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月的18岁以上目标人群，可以进行一剂次同源加强免疫，即用原疫苗进行加强。

“序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和序贯加强免疫接种，选择其中一种就可以。”吴良有说，“无论是同源加强还是序贯加强，都是在完成全程接种满6个月的18岁以上人群中实施。”

“研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫，都能够进一步提高免疫效果。”吴良有说。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆指出，序贯免疫是免疫策略不断完善的一个过程，是基于科学证据基础上提出的一项决策。但也有一些特别的注意事项：一是序贯免疫的对象是18岁以上的人群；二是要完成2剂次的灭活疫苗接种；三是完成2剂次的接种后，序贯加强免疫接种间隔不能短于6个月；四是没有进行过加强免疫，即没有打第3针。“这样几个条件，我们要严格把握。”

王华庆提示，公众在接种疫苗时，要继续做好个人防护，要向接种医生如实反映自己的健康状况。接种疫苗后要留观30分钟，发生怀疑与疫苗接种有关的不良反应时，如持续时间较长，症状比较严重的，要向接种单位报告并及时就医。

奥密克戎变异株传染性更强，传播速度更快，感染症状不典型

2021年11月，南非首次检测出奥密克戎变异株，截至目前，全球已有100多个国家发现了奥密克戎感染病例，奥密克戎成为全球流行的主要变异株。2022年1月以来，我国天津、河南安阳、广西百色等地也发生了由奥密克戎变异株引起的本土聚集性疫情。

“奥密克戎变异株已经成为我国境外输入和本土疫情的优势毒株，其传播力更强，传播速度更快。我国发生境外输入疫情和本土疫情的风险大幅提高。”吴良有说。

据郭燕红介绍，奥密克戎变异株主要有以下几个方面的特点：

第一，传染性更强，传播速度更快。奥密克戎变异株更容易造成人体的感染和人群的传播，通过对现有病例的流行病学分析，奥密克戎感染病例间的代间距平均为3天，比德尔塔变异株的4天左右的时间进一步缩短，它的传播能力大概是德尔塔变异株的2倍，所以传播能力更强，传播速度也更快。

第二，奥密克戎感染的症状不典型，传播过程也更为隐匿。从临床表现来看，奥密克戎毒株的感染跟其他病毒引起的上呼吸道感染症状相似，缺乏特异性表现，临床鉴别诊断难度比较大，病毒传播变得更加隐匿。

第三，病例主要以轻型和普通型为主，症状相对较轻，临床主要表现有咳嗽、咽痛、发热等，部分患者有鼻塞、流涕、乏力、头痛等症状。另外，患者的影像学改变不典型。总体来看，重症患者比例不是很高。但是由于它传播很快，一旦造成了人群传播，就有可能对医疗资源造成挤兑。

据国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣介绍，为了做到有备无患，我国已部署疫苗研发单位开展奥密克戎变异株疫苗研发。“即便病毒出现了更加严重的变异，比如完全逃逸了目前生产的疫苗预防作用，我国也可以迅速大规模生产出新的疫苗。这个公众可以放心。”邵一鸣说。

核酸检测已经成为面向社会提供的公共服务

“我国新冠病毒核酸检测能力总体是很强的。”郭燕红介绍，截至目前，全国已经有12277家机构开展新冠病毒核酸检测，既包括传统的固定实验室，也包括方舱、气膜、检测车等移动检测实验室，总体已经达到单管检测4555万人份/天。“如果我们采用10合1或者20合1混样检测的方法，检测能力和效率还会进一步提升。”

郭燕红指出，在常态化疫情防控形势下，核酸检测已经成为一种面向社会提供的公共服务。目前，各个省份都确定了24小时提供核酸检测服务的机构名单并向社会公布。同时，由于公众检测的需求在不同的时期也会存在比较大的波动，我们也要求各地根据公众的检测需求，合理安排相应的检测机构。

“为加强检测的质量管理和质量监控，国家和各省都定期开展实验室的室间质评，确保核酸检测工作质量。”郭燕红说，“据不完全统计，全国31个省（区、市）公立医疗机构新冠病毒核酸检测单人单检的平均费用约为39元。多人混检的平均费用不足10块钱。”（记者 张亚雄）

(责编：王仁宏、陈键)