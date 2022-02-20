据新华社北京2月19日电（记者樊曦）春运渐近尾声，各部门坚守岗位，站好春运最后一班岗，积极保障春运旅程收官。

来自中国国家铁路集团有限公司的数据显示，自春运首日至2月18日，全国铁路累计发送旅客2.04亿人次。2月19日，全国铁路预计发送旅客915万人次。

为确保旅客安全有序出行，中国铁路南昌局集团公司宜春站使用自动消毒机器人在候车室内进行24小时不间断消杀作业，配合人工，实现消杀全覆盖、无死角，让旅客出行体验更美好。国网山东宁津县供电公司组织党员服务队对辖区内3座电动汽车充电站进行全面排查维护，及时发现和消除用电安全隐患，服务公众绿色出行。

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