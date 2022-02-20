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为致富铺路，就是为海洋减压

2022年02月20日08:29 | 来源：光明日报
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　　 【“消失的大黄鱼又回来了”追踪报道之五】

　　 2月17日，一个消息从浙江象山传来：梅童鱼首次在国内实现全人工养殖。

　　 和野生大黄鱼一样，多年的高强度捕捞使得东海野生梅童鱼日渐稀少。为此，国内多所科研院校都在攻关人工养殖，只是由于技术所限只能实现半人工繁育。“这是用人工培育的亲鱼繁育出的子二代。”指着网箱中上万条活蹦乱跳的梅童鱼，象山港湾水产苗种有限公司总经理徐万土说，解决了水质控制、营养强化等一系列技术难题，现在，已实现了孵化、繁育、养殖全过程的全人工繁育。

　　 渔民林永奎关注的则是另外一句话：预计一两年后可形成规模化养殖。“那我们转岗渔民就又有一条致富路了。为致富铺路，就是为海洋减压。”他的话很有哲理。

　　 从象山港出发，沿着东海向西南。宁海县强蛟镇峡山村振兴路上，“春蕾”海产品店一大早就开张了。冰袋、泡沫箱、胶带，尤思恩有条不紊地打包、装箱。另一边，妻子郑亚琴的电话一个又一个，送货地址那么多，可不能弄错了。虽说春节前是一年最忙的时候，可现在也不差的。一抬头，有客人进来，夫妻俩赶忙招呼着。

　　 同样是从海上“上岸”，宁波市奉化区的周仁表选择开起了农家乐。从船员到船东，他曾经在海上漂了20多年：“我们桐照村靠海吃海。虽说赶船多年，但由于渔船数量快速增加，我们捕捞效益其实不是很好。我的船又是帆张网作业，风险太高。”趁着最近政府出台减船转产政策，周仁表便向渔船基层管理服务站递交了减船申请表。一条渔船领取了411万元，周仁表召集几个弟兄在莼湖街道开起农家乐，休闲、烧烤、垂钓、餐饮、亲子娱乐于一体，可同时容纳120多人就餐。这个春节期间游客爆满，一桌难求。“开门红了。”他笑着说。

　　 2月16日，宁波市镇海区澥浦镇的岚山水库上，光伏板吸收太阳能正在源源不断输出电力，张威驾着船穿梭其间下网捕鱼。作为镇海区首个渔光互补发电项目，这个水库的年发电量相当于镇海10万户家庭一年的用电量。在这里劳作，回忆起以前在江苏、浙江出海捕鱼的日子，张威说自己从靠天吃饭的出海渔民变成了新技术加持的渔户。

　　 （记者 曾毅）

(责编：王仁宏、陈键)

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