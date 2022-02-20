人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

利用冬季闲田，巧种“四色油菜”

2022年02月20日08:30 | 来源：光明日报
小字号

　　 【春耕时节,我们在行动③】

　　 2月，湖南省宜章县杨梅山镇平和村，正是3000亩油菜抽薹的关键时节。村民杨华扛着锄头来到地里，排出多余的积水。

　　 “干的是父辈的老本行，种田！”他笑盈盈地对记者说。3年前，在广东做生意的杨华回村创业，流转了1000多亩土地，成立了鑫威合作社，经营水稻制种、荷花套养小龙虾、稻田养虾。

　　 杨华还记得，晚稻收后的一天，平和村原驻村帮扶工作队队长吴章勇找到他：“老话说，人哄地皮，地哄肚皮。土地是农民的根本，不能白白荒了。你这1000多亩土地，有没有考虑种油菜？不仅能给你带来一笔额外的收入，还能保护耕地呢。”

　　 看到杨华有些疑惑，吴章勇说：“我是说不明白，你放心，过两天，我带专家来给你讲讲。”

　　 几天后，湖南农业大学教授刘忠松被请到了平和村。

　　 为什么油菜可以保护耕地？刘忠松专门来到田边对大伙儿说：“1亩油菜能肥3亩水田！油菜是很好的前茬作物，油菜根系能分泌有机酸，使土壤中的微生物群落发生改变，促进土壤中难溶解的磷有效化，有利于水稻生长。油菜，尤其是芥菜型油菜具有植物修复功能，能富集土壤中的镉等重金属。油稻复种能减少作物病虫害发生。”

　　 刘教授给了大家一颗定心丸：“这里离高速路口近，盆状地势，连片种植油菜花很不错，既可观赏发展乡村旅游，也可榨油。”

　　 再次来到平和村，刘忠松教授还亲手带来了20多斤油菜种子。这是湖南农业大学油菜科研团队培育的科技油菜新品种——四色油菜。

　　 县里请来油菜直播机，免费为大家播种。半天的工夫，杨华流转的1000多亩土地就全部种上了油菜。

　　 “他种，我们也跟着种。”村民杨杰对记者说，“我们种的这四色油菜是早熟品种，不仅不耽误水稻生产，还能增强土地肥力呢！”

　　 在杨华的带领下，平和村及周边乡村的油菜种植面积已扩大至3000多亩。

　　 “这几年，全村的冬闲田都种上了油菜。每亩油菜纯利润300元，仅此一项，我家每年可增加收入30多万元。而且这地也越种越肥沃了。”地里的积水排得差不多了，杨华站在田埂上望向远处，“你看，这景色多美啊！”

　　 放眼望去，大片大片的油菜郁郁葱葱，菜薹拔节而起。星星点点的油菜花，好似按捺不住，在早春的雨里纷纷绽放。

　　 （记者 禹爱华 龙军）

(责编：王仁宏、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局发布厨卫电器产品质量抽查结果 电磁灶不合格率最高
　　人民网北京2月19日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日市场监管总局发布了《2021年厨卫电器产品质量国家监督抽查情况通报》（以下简称《通报》）。《通报》显示，此次抽查产品的不合格发现率为19.1%。…
构建现代化市场监管体系 提升市场综合监管效能
　　近日，国务院印发《“十四五”市场监管现代化规划》（以下简称《规划》），围绕“大市场、大质量、大监管”一体推进市场监管体系完善和效能提升，推进市场监管现代化。《规划》从基础制度、体制机制、工具创新、长效机制、基础能力五个方面，对构建现代化市场监管体系进行了整体安排，既有理论的科学性和现实的针对性，又有系统的逻辑性和着眼长远的战略性。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部