【春耕时节,我们在行动③】

2月，湖南省宜章县杨梅山镇平和村，正是3000亩油菜抽薹的关键时节。村民杨华扛着锄头来到地里，排出多余的积水。

“干的是父辈的老本行，种田！”他笑盈盈地对记者说。3年前，在广东做生意的杨华回村创业，流转了1000多亩土地，成立了鑫威合作社，经营水稻制种、荷花套养小龙虾、稻田养虾。

杨华还记得，晚稻收后的一天，平和村原驻村帮扶工作队队长吴章勇找到他：“老话说，人哄地皮，地哄肚皮。土地是农民的根本，不能白白荒了。你这1000多亩土地，有没有考虑种油菜？不仅能给你带来一笔额外的收入，还能保护耕地呢。”

看到杨华有些疑惑，吴章勇说：“我是说不明白，你放心，过两天，我带专家来给你讲讲。”

几天后，湖南农业大学教授刘忠松被请到了平和村。

为什么油菜可以保护耕地？刘忠松专门来到田边对大伙儿说：“1亩油菜能肥3亩水田！油菜是很好的前茬作物，油菜根系能分泌有机酸，使土壤中的微生物群落发生改变，促进土壤中难溶解的磷有效化，有利于水稻生长。油菜，尤其是芥菜型油菜具有植物修复功能，能富集土壤中的镉等重金属。油稻复种能减少作物病虫害发生。”

刘教授给了大家一颗定心丸：“这里离高速路口近，盆状地势，连片种植油菜花很不错，既可观赏发展乡村旅游，也可榨油。”

再次来到平和村，刘忠松教授还亲手带来了20多斤油菜种子。这是湖南农业大学油菜科研团队培育的科技油菜新品种——四色油菜。

县里请来油菜直播机，免费为大家播种。半天的工夫，杨华流转的1000多亩土地就全部种上了油菜。

“他种，我们也跟着种。”村民杨杰对记者说，“我们种的这四色油菜是早熟品种，不仅不耽误水稻生产，还能增强土地肥力呢！”

在杨华的带领下，平和村及周边乡村的油菜种植面积已扩大至3000多亩。

“这几年，全村的冬闲田都种上了油菜。每亩油菜纯利润300元，仅此一项，我家每年可增加收入30多万元。而且这地也越种越肥沃了。”地里的积水排得差不多了，杨华站在田埂上望向远处，“你看，这景色多美啊！”

放眼望去，大片大片的油菜郁郁葱葱，菜薹拔节而起。星星点点的油菜花，好似按捺不住，在早春的雨里纷纷绽放。

（记者 禹爱华 龙军）

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