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治理乱挖乱栽，设立“村级田长”

2022年02月20日08:30 | 来源：光明日报
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　　 【春耕时节,我们在行动③】

　　 “嘀、嘀……”闫红岩跨上电动自行车，一拧电门，穿过早晨薄薄的雾气出发了。他要围着北赵家村全村的田地“巡逻”一圈。

　　 初春时节，沉睡一冬的麦苗伸着懒腰挺立起来了，像是在欢迎他的“检阅”。

　　 看着绿油油的麦苗，闫红岩打心眼里高兴，眼睛却不敢溜号。因为他不仅是山东省滨州市无棣县信阳镇北赵家村党支部书记，还是一名“村级田长”。

　　 “到田间地头‘打转’，是‘田长’每周必不可少的任务。”闫红岩说，“田长”的主要职责就是查看村内地块种植情况，发现、劝阻那些乱占、破坏耕地和基本农田的违法行为。

　　 村里耕地共有1100来亩，全都集中在村东边。

　　 闫红岩骑车的速度并不快。有遮挡的地方，他就停下电动车查看一番。

　　 隔老远，隐隐约约看前面有人在地里忙活。“走，咱们过去看看！”闫红岩说。

　　 到了跟前。原来是村里一位搞养殖的农户正在取土。

　　 闫红岩赶紧过去制止：“这土可不能动！”

　　 “俺就是为了给牲畜垫垫粪便，用土也不多。”农户辩解道。

　　 闫红岩说：“可不行。你挖一片、俺挖一片，这地头还咋种？再说这也违法，咱村的村规民约是咋定的？可是不能瞎搞！”

　　 在他苦口婆心的劝导下，这位村民心服口服，很快将耕地恢复了原貌。

　　 “不光有从地里取土的，还有种树的。”闫红岩告诉记者，有村民觉得种粮不值钱，在基本农田种上树，就出去打工了。“遇到这种情况，我们就给户主打电话，要他把地恢复原样。永久基本农田不能种树，得种植粮食作物，这个红线可不能碰。”

　　 一个多小时工夫，闫红岩围着村里田地转完一圈，把电动车在村委会院里支好，回到办公室开始填写巡查记录。

　　 “当这个‘田长’是前年底的事了。”闫红岩说。2020年11月，无棣县在全省率先落实“田长制”工作，构建起了县乡村三级“田长制”管理体系，以解决困扰全县的土地资源管理难题。

　　 在村委会公示栏上，写有三级田长姓名、电话、职责的标识牌格外显眼。“你看上面还有举报电话和监督电话呢，可是不能大意。”闫红岩满脸严肃：“咱当了‘田长’，就要担起这个责任。”

　　 如今，闫红岩还有了“新帮手”。“去年，县财政投资，在重点耕地集中区搞了几十个‘天眼’，都是高清摄像头，360度无死角。发现情况，会把信息及时推送给我们。”

　　 “能感觉到，对保护耕地，大家可是越来越上心了。”闫红岩说。

　　 （记者 赵秋丽 李志臣）

(责编：王仁宏、陈键)

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