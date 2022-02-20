▲冬奥服务车辆在大兴海珀尔加氢站加氢 供图/大兴区政府

2022北京冬奥会将于今日闭幕。当奥运健儿在赛场上为国争光的同时，大兴区的氢能产业也通过自己的方式参与冬奥服务保障——约800辆燃料电池汽车搭载着来自大兴的发动机，服务于北京、张家口两地。

研发关键技术服务冬奥

北京青年报记者了解到，研发生产这些发动机的企业是被誉为中国“氢能第一股”——北京亿华通科技股份有限公司，其全资子公司北京聚兴华通氢能科技有限公司于2020年落地大兴国际氢能示范区，主要承担燃料电池汽车发动机的研发、生产和测试。

据了解，2021年2月，搭载亿华通燃料电池系统的80辆汽车在-20℃环境下顺利通过相约北京系列冬奥测试赛，车辆在低温启动、雪地爬坡、续航能力等方面均符合冬奥测试要求；2021年11月20日至2022年1月2日系列车辆顺利通过三次冬奥赛前测试，完成赛区全闭环转运演练、冬奥村全流程、全要素压力测试、2021/2022国际雪联跳台滑雪洲际杯、2021/2022国际雪联北欧洲际杯测试等赛前检验，车辆运营状况良好。

为适应冬奥会赛区的超低温环境，亿华通携手福田欧辉客车于2020年1月在海拉尔完成了极寒测试，氢燃料电池客车在-30℃的环境下，放置超过8小时后，进行了超低温冷启动测试，116秒成功启动。

全球最大加氢站为冬奥护航

位于大兴国际氢能示范区、日加氢量达4.8吨的全球最大加氢站——海珀尔加氢站于2021年建成并正式投入运营。加氢站设有8台加氢机，16把加氢枪，日服务车辆可达600辆。

作为氢能供应保障重点单位，助力北京冬奥赛事，海珀尔加氢站承担部分冬奥会闭环外观赛运力氢燃料电池客车氢源保障工作。2022年1月30日以来，为兴顺达客运公司、氢动力科技服务有限公司氢燃料电池客车提供氢气供应，服务车辆共计138辆，单车平均在站加氢时间约10至15分钟，日平均加氢量约1吨。

同时，大兴区大力推进加氢站建设，网络化布局基础设施，今年还将建成3座加氢站，为燃料电池汽车大规模推广应用提供保障。

打造氢能品牌助力绿色冬奥

2021年8月13日，京津冀燃料电池汽车示范区城市群纳入国家首批示范城市群。大兴区代表北京，作为牵头城市，率先建设大兴国际氢能示范区，大力推广氢燃料电池汽车示范应用，组织氢生态年会、城市群启动大会、国际绿氢大会等重点活动，打造“大兴氢能”品牌。

大兴以国际氢能示范区南区为试点，建设光伏建筑一体化，利用分布式能源技术，建设多能耦合、多能互补的新型电力系统，打造零碳园区、智慧园区，实现大比例清洁能源使用、能源精细化管理监测和多能耦合应用。建成后，园区整体减碳设计指标将达30%以上，园区也将通过“氢能+”实现新能源多场景、高效率利用，成为氢能综合利用示范园区。

迭代优化专项政策，打造氢能产业高地。2020年，大兴区出台全市首个氢能产业专项支持政策，在优质项目落地、科研投入、氢源保障等方面支持企业入区发展。2022年，氢能产业进入新的发展阶段，为推动产业集聚发展，培育成长型企业做大做强，大兴区将于近期发布氢能专项政策2.0版，加大政策支持力度，将持续加大科研创新支持力度，增加氢能运营、产业链上下游协同、氢能标准制定等方面的支持力度，夯实基础，蓄力发展。同时，研究制定大兴区氢能产业发展规划（2021-2025年），持续攻关技术创新，着力打造“标杆氢区、绿色氢区、全球氢区”。文/记者 蒲长廷

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