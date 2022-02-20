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贵阳数字产业集聚成势 大数据企业突破5000家

2022年02月20日08:35 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者何星辉）截至目前，贵州省贵阳市大数据企业突破5000家，数字产业集聚成势。随着大数据纵深发展，“中国数谷”贵阳不断完善以大数据为引领的创新体系，已经成为承载全国大数据领域试点示范最多的城市，“数化万物、智在融合”成为生动实践，大数据已经成为贵阳贵安最靓丽的名片。这是日前贵阳市相关会议上发布的消息。

　　2017年至2021年，贵阳贵安软件和信息技术服务业收入年均增长38.7%，电子信息制造业总产值年均增长9.3%，数字经济增加值占地区生产总值比重超过40%。华为云全球总部落户、华为公司全球培训中心开业、苹果云服务基地建成投运……贵阳贵安成为全世界聚集超大型数据中心最多的地区之一，贵阳高新区、贵阳综保区聚集起一大批大数据企业及产业人才，数字赋能成效凸显。2021年，贵阳贵安全力实施万企融合行动，累计培育示范项目318个，带动1113户实体经济企业与大数据融合。

　　下一步，贵阳贵安将以国家大数据综合试验区核心区为载体，聚焦“万企融合”大赋能行动、大数据场景应用、数字新基建等方面，着力打造数据中心、智能制造、数据应用三大千亿级产业集群，做大数字化产业，以数字经济、绿色经济为主路径，做到数字活市。

(责编：王仁宏、陈键)

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