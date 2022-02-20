浙江省3月1日起施行的《关于减负强企激发企业发展活力的意见》旨在深化“六稳”“六保”工作，其涉及降低企业融资成本、用能成本等8个方面共45条具体内容，将进一步减轻企业负担、提升核心竞争力、激发企业发展活力。

落实落细降准、降息政策，用好用足支农支小再贷款政策工具，深化“央行浙里贷”应用；不断提升央行资金直达性、精准性；支持和引导金融机构加大对民营小微、绿色低碳、科技创新、制造业等重点领域的金融支持，降低企业融资成本……

近日，浙江省人民政府办公厅印发《关于减负强企激发企业发展活力的意见》》（以下简称《意见》）。《意见》将于3月1日起施行，涉及降低企业融资成本、用能成本等8个方面共45条具体内容，旨在深化“六稳”“六保”工作，进一步减轻企业负担、提升核心竞争力、激发企业发展活力。《意见》中部分政策已于2022年初执行。

解难纾困：降低中小企业融资成本

《意见》提出，要统筹省级相关专项资金安排中小企业纾困帮扶资金，加大对中小企业的纾困帮扶力度，鼓励各市、县（市、区）设立或统筹安排中小企业纾困资金。

具体而言，对生产经营暂时面临困难但产品有市场、项目有前景、技术有竞争力的中小企业和劳动密集、社会效益好的民生领域服务型中小企业，《意见》提出可采用专项扶助、贷款贴息、融资担保等方式给予针对性纾困支持。

近年来，浙江深入推进创新链产业链人才链资金链深度融合。去年10月，由浙江省科技厅联合中国人民银行杭州中心支行、浙江银保监局、省地方金融监管局，组织首批合作金融机构联合推出的“浙科贷”专属融资服务项目、“创新保”专属保险服务项目发布。

此次《意见》提出，要深化“浙科贷”“创新保”等金融产品创新引导银行机构根据企业生产经营周期和融资需求特点合理设置贷款期限，提升金融供需匹配性。

浙江省科技厅相关负责人介绍，“浙科贷”面向国家级高新技术企业、承担省级以上科技攻关计划项目的企业和科研机构、科创板企业和纳入科创企业重点名单企业、省科技型中小企业等，可在同类型企业免抵押担保贷款额度的标准上增加30%以上额度，增加1年以上贷款期限，在同等条件下给予最优贷款利率。

做精做优：提升“浙江制造”品牌实力

规上工业亩均增加值达136万元/亩、规上制造业企业研究与试验发展经费占营业收入的比重达2.8%、新产品产值率达42.4%，企业技术创新能力居全国第三……这是2020年底，浙江省制造业的“成绩单”。

作为制造业大省，浙江坚持以新发展理念引领制造业高质量发展，正着力打造全球先进制造业基地。《意见》明确，要加大制造业项目建设扶持力度。

比如加大省产业基金投资力度，通过直接投资、定向基金、非定向基金等多种方式，支持地方紧扣“415”产业集群和标志性产业链，聚焦新一代信息技术、生物医药和高性能医疗器械、新材料、高端装备、节能环保与新能源等新兴产业，招引落地一批制造业重大项目。

在先进制造业投资和新兴产业群培育方面，《意见》提出实施专项行动，加强重大制造业项目要素保障，发挥全要素精准直达最优项目机制作用，精准支持一批数字经济、新材料、高端装备、生命健康、海洋经济等领域制造业重大项目，支持一批具有技术领先性和国际竞争力的百亿级“新星”产业群发展。

提质增效：推动企业加快技术改造

根据《意见》，浙江将加大技术改造财政支持力度，省级统筹安排专项资金支持企业开展高端化、数字化、绿色化技术改造，对以“专精特新”为重点的中小企业技术改造实施贷款贴息政策。

记者注意到，对以设备投资额为标准计算政府补助、奖励资金的技术改造项目，可将企业实施技术改造支出的设备购置安装、软件及信息系统购置、设计检测、第三方工程服务等费用纳入设备投资额计算。

此外，《意见》鼓励各地通过综合奖补等方式，支持智能化改造工程服务商分区域、分行业为企业提供技术改造咨询诊断服务。

《意见》提出，实施产业基础再造工程，充分发挥“单项冠军”企业、专精特新“小巨人”和“隐形冠军”企业的优势和作用，聚焦关键基础材料、基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础、基础软件及高端工业软件，加快突破关键核心技术，推进科技创新成果工程化产业化。浙江省工业与信息化专项资金将加大对产业基础再造项目的支持力度。

企业技改，人才是关键。浙江省科技厅相关负责人介绍，根据《意见》，浙江要进一步支持企业与高校、科研院所、职业院校等联合设立现代产业学院、联合培养工程硕士等，探索开展“订单式”工程师硕士、博士培育项目试点，从而发挥企业及社会组织在技能人才培养、职业技能等级认定中的作用。

(责编：王仁宏、陈键)