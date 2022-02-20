2022年开年以来，新能源汽车热度不减。中汽协最新数据显示，今年1月份新能源汽车产销分别达到45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。在新能源汽车主要品种中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销延续同比高速增长势头。

“1月份传统车与新能源车形成巨大反差，新能源车向上、传统车向下趋势既定。”全国乘联会秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示，中国新能源车的参与势力相对多元，目前大集团新能源汽车表现分化加剧，自主品牌表现相对较强。国内新能源车市场正转向市场化推动，已形成强大的内生增长动力。

2021年底以来，多家车企纷纷上调新能源主流车型市场价格，全面开启涨价模式。据记者不完全统计，从2021年12月份至今，已有近20家车企宣布旗下新能源车型涨价，涨价幅度在数千元至数万元不等。

在崔东树看来，面对新一轮涨价潮，对车企而言最重要的是提升产品技术指标，以提升市场竞争力。“电池与整车集成技术的提升，不仅有利于车企在过渡期获得更多的补贴支持，而且也将在技术层面形成差异化的竞争力。”

新能源车市场迎开门红

从市场份额来看，1月份新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2%，高于去年全年水平。分车型来看，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比增长2倍。

新能源汽车市场的总体向好，直接推动各大汽车厂家销量攀高。

数据显示，小鹏汽车1月份交付12922台，同比增长115%，连续5个月交付突破一万台；理想汽车公布的数据显示，1月份，理想汽车交付12268台理想ONE，同比增长128.1%；蔚来汽车方面，1月份交付新车9652台，同比增长33.6%；2月6日晚间，比亚迪公布的1月份产销数据显示，当月实现新能源汽车销量93168台，同比增长361.73%。

国盛证券研报指出，1月份主要车企销量均超出预期，2022年国内新能源车市场迎来开门红。综合来看，蔚来、理想、小鹏、哪吒、零跑、广汽埃安、比亚迪等7家车企的1月份销量合计高达16.29万台，同比增长227%。

“确保开门红、保交付的努力在1月份得到了有效落实。”乘联会认为，此前，部分传统车企受芯片影响而调低2021年预期，将未交付订单资源转接到2022年一季度，有力促成了今年1月份新能源汽车市场的量价齐升。不过，在原有订单全部交付消化后，市场若能继续保持高增速，才能真正说明市场已经摆脱了对财政补贴的依赖。

补贴“弃拐”之战持续

补贴的连年下调令新能源市场经历淘汰赛，新势力车企已从当初的百余家到如今只剩十余家。补贴“弃拐”战持续，车企们不得不开启涨价模式，以应对补贴的进一步退坡与短期的成本上调。

有新能源车置换需求的李女士向《证券日报》记者透露，这一个月以来，已先后收到特斯拉、小鹏、极氪等多个品牌推送的涨价通知，催促尽快下单锁定优惠价格，否则将面临数千元的车价涨幅。

受补贴退坡等因素影响，小鹏P7确定全系上涨4300元-5900元不等；一汽-大众旗下ID.系列两款车型全系上涨5400元；极氪001车型全系上涨8000元；比亚迪旗下秦、宋、汉、元系列车型也将有3000元-7000元不等的涨幅。

事实上，新能源汽车这一波涨价潮最早可追溯到2021年底。去年12月31日（补贴再退坡30%的前一天），特斯拉中国官网发布通知，Model 3以及Model Y两款车型的后驱版涨价，较此前售价上调1万元至2.11万元。

进入2022年，随着补贴政策再次退坡，蔚来、哪吒、广汽埃安等品牌应声而动向上调价。而小鹏汽车和极狐等品牌较为温和，为补贴退坡设置了一定过渡期，例如，小鹏汽车表示，1月10日前交定金仍可享受2021年国补；极狐新车价格尽管尚未调整，但传闻称其或将进行配置变更处理。此后，比亚迪、长城欧拉和上汽通用五菱等车企也陆续发布涨价消息。

据记者不完全统计，截至目前，价格涨幅最大的是哪吒汽车旗下的哪吒U Pro 400轻快版、400行业定制版和500行业定制版，上调1.3万元，涨幅达到10.59%；涨幅最小的是上汽飞凡的两款车型ER6和MARVEL R，价格分别上调了1000元和2000元，整体涨幅不到1%。

“过去一年，国内新能源汽车销量迎来大幅提升，但由于上游原材料上涨等因素影响，导致车企获利有限。”中国乘用车产业联盟秘书长张秀阳对《证券日报》记者表示，进入2022年，新能源汽车行业在面对芯片、电池短缺带来的供应紧张问题的同时，还不得不承受补贴退坡带来的影响。此番新能源汽车集体涨价，将在一定程度上缓解车企的业绩压力，但也会考验车企的革新能力与消费者的接纳度。（记者 龚梦泽）

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