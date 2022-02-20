“目前，不少人都认为去年圣诞节过后，中国外贸企业的高光时节已过，今年一季度出口火爆景象恐怕不再。实际情况怎样呢？恰恰相反，从目前了解的情况来看，无论是沿海地区还是内陆省份，也无论是民企还是外企，普遍反映年初订单高速增长。”商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长魏建国日前发文指出。

记者在采访中也了解到，一些外贸公司近期外贸订单出现大幅增长。星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，当前海外疫情形势依然不容乐观，不少国家经济仍处于艰难复苏阶段，产能相对不足，而我国凭借着高效的疫情防控与齐全完整的产业体系，很好地承接了来自这些国家的生产订单，带动了我国外贸发展。

春节刚过完，湖北省钟祥兴利食品股份有限公司董事长程世伦就投入到忙碌的工作之中。

“今年以来海外订单大幅增长，目前订单已经排到了4月份，订单总金额大约为550万美元。”2月18日，程世伦在接受《证券日报》记者采访时说，“今天早上4点多，就在和秘鲁的客户开视频会议，商讨订单情况。”

另有私营外贸企业负责人刘先生告诉《证券日报》记者，和去年同期相比，今年订单量有所增长，并感叹“今年开年很不错”。

“2021年宏观经济的一个突出特征是，外贸出口频频高出市场预期，外需成为推动国内经济修复的一个重要增长点。这样来看，近期外贸订单出现高速增长可以看作是出口强势的延续。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者分析称，支撑外贸订单高速增长的因素包括以下几点：首先，海外疫情出现新高峰，不可避免地给各国商品供给带来一定冲击，海外市场供需缺口拉大，阶段性地加深了对中国制造的依赖度；其次，保供稳价下，近期国内上游原材料价格下行明显，出口企业成本压力缓解，接单能力增强。

“RCEP生效直接带动部分出口商品关税的减免以及贸易便利化，对近期出口订单增多也有一定刺激作用。”王青表示。

今年我国外贸形势仍面临严峻压力，对此，上至国家层面下至地方政府，纷纷出台稳外贸的积极措施。

外贸企业也在积极改善经营模式，程世伦告诉记者，去年海运费大涨、“一柜难求”，在一定程度上影响了公司的经营。因此，公司为了平衡增长的订单与高昂的海运费用，从CIF（到岸价）模式转变为FOB（离岸价）模式，即供货公司只需支付货物到国内口岸的陆运费用，其他费用由海外客户支付。

对于当前公司在发展中还面临着哪些困难，程世伦坦言，人民币对美元汇率在波动中上升，导致很多订单没办法长期锁定价格，而价格上的摩擦导致供货方处于弱势。此外，他还建议，可以进一步加大对诚信企业“绿色通关”的引导，这也能为行业发展营造良好的氛围。

谈及2022年我国外贸走势，王青表示，综合考虑海外需求走势及上年基数抬高等因素，今年我国出口增速整体上可能会出现一个“前高后低”走势，但全年出口同比仍有望保持在10%左右，其中上半年出口强势有望延续，下半年出口同比增速有可能回落至个位数区间。

王青表示，以RCEP生效为标志，我国对外开放力度不断加大，加之前期稳外贸各项政策持续显效，出口企业面临的政策环境、市场环境在改善。同时，国内PPI同比已进入趋势性高位回落阶段，上游原材料成本压力会持续缓解，这将直接增厚出口企业利润，也会对稳出口起到积极作用。当前我国出口产业链正在向全球价值链中上游迁移。2022年我国出口商品结构将进一步优化，海外投资修复也将带动中国出口从普通消费品更多转向附加值更高的投资品。（记者 刘 琪 孟 珂）

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