保险业的严冬仍未结束。2021年保费数据以及我国经济发展数据显示，本应在2020年实现的保险业发展目标，在2021年仍未实现。

根据全国及各地区保险业发展数据以及经济发展数据，《证券日报》记者统计发现，去年，我国保险深度（保费收入/国内生产总值）和保险密度（保费收入/总人口）分别为4.1%以及3327元/人。

而根据国务院2014年发布的《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（以下简称《意见》）提出的发展目标，到2020年，保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人。显然，4.1%的保险深度“未达标”。

根据银保监会数据，从可比数据计算，2021年我国原保险保费收入同比增长4.05%，在最近7年的增速中排第6位，增速低迷。

保险业的低增速使得我国保险深度低迷。从全国各地区来看，保险深度超过5%的地区仅有3个，分别为黑龙江（6.7%）、北京（6.3%）以及吉林（5.2%）。保险密度超过3500元/人的地区共有6个，分别为北京（11544元/人）、上海（7922元/人）、江苏（4779元/人）、天津（4762元/人）、浙江（4421元/人）、广东（4420元/人）。

同时，《意见》发布之后，2015年至2021年，我国保险行业原保费增速分别为20%、27.5%、18.16%、3.92%、12.2%、6.12%、4.05%，近年行业发展减速清晰可见。

2021年保险业保持低速增长，2022年行业发展又将呈怎样的态势？保险业研究机构、从业者、消费者以及分析人士普遍认为，今年保险业将加速增长。

德勤金融服务行业研究中心2月17日发布的研究报告指出，保险业2022年或迎来加速增长。根据研究，来自北美洲、欧洲以及亚太地区的400多位保险业高管中，约三分之一的受访者预计，今年的保费收入将“显著增加”。同时，多数受访者表示拟增加赋能技术和人才模型改进方面的投资，以搭建即便在疫情严重时依然能够开展业务和联系客户的数字化虚拟平台。

另外，根据瑞士再保险瑞再研究院的研究，预计全球保险业务需求将呈增长态势，全球保险业2022年有望同比增长3.9%。相较于2020年1.3％的跌幅，2021年与2022年所有险种的保费总额有望分别回升3.3％和3.9％。其中，预计中国保费2022年将以9%的增幅领跑全球。

从消费者角度来看，中国保险保障基金近期开展的调研显示，去年全年保险消费者信心指数呈回升态势，其中，四季度我国保险消费者信心指数比三季度上升2.3，处于信心较强区间。

广发证券分析师陈福认为，财产险方面，今年车险保费受益机动车保有量的增速、商业险投保率的提升等综合因素，预计增长10%，非车险维持15%左右的增长预期。综合测算，财险业保费有望实现12%的增长，远高于2021年1.92%的增速，重回两位数的增长时代。寿险业方面，叠加极低的估值和冰点的机构持仓水平，资产端的改善和市场风格的切换有望推动寿险板块估值修复。（记者 冷翠华）

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