去年以来，“元宇宙”概念大热，国内外互联网巨头纷纷入局。但喧嚣背后，也有许多以“元宇宙”为噱头的诈骗行为在滋生。

据银保监会网站2月18日消息，处置非法集资部际联席会议办公室发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》（以下简称《提示》）称，近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。

中国通信工业协会区块链专委会轮值主席朱幼平在接受《证券日报》记者采访时表示，元宇宙概念很火爆，但某些项目夹杂着炒游戏、炒币、炒虚拟房地产等，对经济社会并没有价值提升，相反会扰乱金融市场秩序，侵害公众利益，甚至会制造社会动荡。因此，《提示》十分及时和必要。

四种“套路”需警惕

处置非法集资部际联席会议办公室在《提示》中，揭露了四种以“元宇宙”名义进行非法集资的“套路”。

首先是编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金。其次是打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。再次是恶意炒作元宇宙房地产圈钱。有的不法分子利用元宇宙热点概念渲染虚拟房地产价格上涨预期，人为营造抢购假象，引诱进场囤积买卖。最后是变相从事元宇宙虚拟币非法谋利。有的不法分子号称所发虚拟币为未来“元宇宙通行货币”，诱导公众购买投资。

“元宇宙虚拟币非法谋利，本质还是和区块链虚拟币相同；元宇宙房地产炒作圈钱是新玩法，一般人接触或参与机会不大；元宇宙游戏诈骗就和其他诈骗没有太大区别。”宝新金融首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，即便能抓住这类犯罪活动，但参与者的损失基本是无法挽回的。

处置非法集资部际联席会议办公室提示称，前述四种活动打着“元宇宙”旗号，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗，如发现涉嫌违法犯罪线索，积极向当地有关部门举报。

为元宇宙项目方“定规矩”

中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁在接受《证券日报》记者采访时表示，2021年元宇宙成为社会高度关注的创新方向，但也正如每一次新兴产业的兴起阶段，往往会因为过于乐观的期望和过热的投资而产生泡沫和种种乱象。这些乱象会使得元宇宙偏离发展正轨，进而严重延缓元宇宙的发展建设进程，甚至影响我国在全球新一轮数字经济竞争的优势地位。所以，此时发布《提示》，厘清不法分子打着元宇宙的名义进行非法集资诈骗活动的行为，引导产业客观理性看待元宇宙正当时。

于佳宁进一步表示，元宇宙的发展还处于早期阶段，很多人对其并不了解。简单来说，元宇宙是一个技术驱动的行业，本质上就是云计算、分布式存储、物联网、VR、AR、5G、区块链、人工智能等一系列前沿数字技术的集成创新与融合应用，实现数字世界与物理世界的强交互、深融合，推动社会经济往更高层次进步的发展新空间。但这些投机者打着元宇宙旗号，实则进行违法诈骗等犯罪的行为，会加深公众对元宇宙的误解，扰乱行业秩序，阻碍元宇宙的发展。

朱幼平认为，从《提示》来看，并不是不让进行元宇宙相关技术与应用创新，而是提示大众要警惕相关的非法集资、诈骗项目与违法犯罪活动。虽然《提示》是在“提示”社会公众，但同时也是在给元宇宙项目方“定规矩”，不要存侥幸心理。

“建议大众努力理解元宇宙的实质，擦亮双眼，仔细辨别‘真伪元宇宙’，严格遵守法律法规要求和政策导向，拒绝参与代币发行融资及虚拟货币炒作等一切非法金融活动。特别要警惕那些打着元宇宙旗号的非法集资、欺诈、传销项目，不要被高收益的噱头蒙蔽，掉入传销诈骗的陷阱。”于佳宁表示，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会等行业组织也会加强政策宣传，引导公众理性正确看待元宇宙，同时积极倡导行业自律，推动元宇宙产业“守正创新”，实现健康可持续发展。（记者 刘 琪）

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