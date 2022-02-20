北京证券交易所日前发布的报告指出，截至2021年底，新三板挂牌公司6932家，符合北交所上市财务条件的挂牌公司超过千家。

图为北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

北交所发布的《北交所、新三板2021年市场改革发展报告》指出，北交所与新三板共同构成服务创新型中小企业主阵地载体，北交所上市公司均来源于新三板创新层。自去年9月2日宣布设立北交所以来，新三板挂牌申报数量同比增长46%；新增上市辅导的挂牌公司中，近九成计划申报北交所。2021年新三板市场分层过程中，96%符合条件的新三板基础层公司申请进入创新层，为分层制度实施以来最高水平。

报告指出，截至2021年底，北交所上市公司82家，战略新兴产业、先进制造业、现代服务业等占比87%，经营业绩突出、创新能力较强。全市场累计783家公司获评专精特新“小巨人”，59家成长为“单项冠军”，2017年以来65家公司获得国家科学技术奖，市场服务创新型中小企业的聚集效应初步形成。（记者姚均芳）

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