人民网记者 乔雪峰

2020年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对我国民航业发展造成较大冲击。民航局联合相关部门及时出台了一揽子助企纾困政策，在政策组合拳的助推以及民航企业的自身努力下，稳住了行业发展的基本盘。

然而，作为受疫情冲击最大、影响最直接的行业之一，民航业受影响的深度和持续性远超预期，行业运行发展面临诸多困难。企业持续亏损，资金流动性问题突出，基础设施建设出现资金缺口，安全运行风险加大，急需国家给予新的扶持政策，确保民航稳定发展。

一揽子助企纾困政策助力民航业恢复发展

近日，为帮助包括民航业在内的困难服务业渡过难关、恢复发展，经报国务院同意，国家发改委、交通运输部、民航局等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。《若干政策》共有扶持措施43条，其中服务业普惠性纾困扶持措施10条，针对民航业纾困扶持措施5条。

民航局相关负责人表示，10条普惠性纾困扶持措施涉及税费减免、金融信贷、稳就业、房租减免、制止乱收费、乱摊派等内容。上述政策部分适用于民航企业，其中鼓励各地可根据条例授权和本地实际，2022年对缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人给予减免；鼓励金融机构对符合续贷条件的服务业市场主体按正常续贷业务办理，不得盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷2条普惠性政策，民航企业最为关注。

5条民航业纾困扶持措施包括：一是2022 年暂停航空运输企业预缴增值税一年。二是地方可根据实际需要，统筹中央对地方转移支付以及地方自有财力，支持航空公司和机场做好疫情防控。三是统筹资源加大对民航基础设施投资力度，鼓励地方财政对相关项目建设予以支持；同时继续用好民航发展基金对航线、机场运营补贴以及基建贷款贴息等政策。四是研究协调推动取消航空煤油价格中包含的海上运保费和港口费。五是鼓励银行业金融机构加大对航空公司、机场的信贷支持，鼓励符合条件的航空公司发行公司信用类债券，拓宽航空公司多元化融资渠道。对受疫情影响严重的航空公司和民航机场注册发行债务融资工具建立绿色通道。

普惠性政策和行业性政策同时发力打出政策组合拳

《若干政策》聚焦民航受疫情影响面临资金流动性风险加大、疫情防控支出压力大、经济效益严重下滑、基础设施建设资金缺口等突出问题，实施有针对性的扶持政策。普惠性政策和行业性政策同时发力，涵盖了财政补助、税费减免、金融信贷、疫情防控等政策措施。“输血”与“造血”并举，在改善企业经济效益的同时引导企业增强自我发展能力，构建起系统、务实、高效的支持政策组合拳。

该负责人表示，《若干政策》落地实施，必将在推进民航业疫后复苏和实现高质量发展中发挥重要作用。

一是增加资金流动性，稳住市场主体。综合运用政策性金融工具、市场化融资手段等政策组合，有力拓宽民航企业融资渠道，缓解暂时流动性困难，确保重要市场主体稳定运行。

二是实施减税降费，激发实体经济活力。准确把握民航运行特点和实际困难，出台“点穴式”减税降费和降成本措施，帮助市场主体减负、松绑，激发实体经济经营活力。

三是加大财政支持，稳住企业发展预期。落实好相关补助补贴政策，能够改善企业经济效益，同时发挥政策导向作用，释放国家支持民航业发展的信号，稳住民航企业的预期，提振行业发展信心。

四是加大投入力度，稳住民航基建投资。中央经济工作会议强调要适度超前开展基础设施投资，民航也承担着重要责任。统筹资源加大对民航基础设施建设的资金支持力度，鼓励地方财政对相关项目建设予以支持，有利于充分调动中央和地方两个积极性，在民航发展基金因减收无法及时到位的情况下，确保国家“十四五”规划《纲要》确定的民航重大投资项目能够顺利推进，更好地服务落实国家重大战略和中央“六稳”“六保”工作要求，为稳住宏观经济大盘作出积极的贡献。

(责编：乔业琼、吕骞)